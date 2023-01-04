現代鴉片戰爭？加熱菸載具納管爭議大

立法院社會福利及衛生環境委員會4日針對「菸害防制法修正草案」舉行第四次朝野協商，會中爭議主要落在「加熱菸」的載具是否要納管，仍無共識。召委林為洲表示，不會輕易通過，下禮拜會繼續協商。

菸害防制法修法，政院主張禁止電子煙、納管加熱菸「一禁一管」，民團則是認為「雙禁」，初審在2022年5月底完成初審後，已經歷經3次朝野協商，取得「加熱菸載具不廣告」、「20歲以下禁買加熱菸載具」2共識。

惟林為洲3日曾指出，菸害防制法修法出現大型翻車現場，先前的協商都只是過場，民進黨團總召柯建銘不同意納管，質疑政院版是公然圖利跨國菸草公司。屆時「加熱菸載具」會被當成3C產品管理，自動販賣機、網路郵購都能購買，甚至菸商可以免費送載具。

國健署長吳昭軍4日指出，菸害防制法是針對菸品，但是加熱菸載具屬於電子產品，國健署沒有能力審查。林為洲質疑，加熱菸載具跟煙彈就好比手槍跟子彈是必要組合元件，應該一起被管理，難不成民眾買加熱器回去只是當玩具。

標準檢驗局副局長賴俊杰也說，依照商檢法規定，若是針對加熱菸載具審查完成後會貼通過安全試驗標誌，但是審查僅是針對載具並不會包含放入煙彈是否產生有毒有害氣體，貼上標誌可怕會上民眾誤導是安全無疑，建議回歸衛福部管理，若有需要建議，也可以協助。

（工商時報提醒您 吸菸過量 有害健康）

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