發現金急轉彎背後有鬼?網:果然怕這件事

去年全台稅收預估超徵4,500億元，總統蔡英文元旦時稱，尚未規畫以現金或消費券形式之方案；昨（3）日卻峰迴路轉，稱剩下的1,800億元將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。今日更傳出，政府初步研擬每人普發6,000元現金，約2月底、3月初直接入帳。蔡昨日一篇說明稅金用途的文章意外遭灌爆，大批網友認為，政府從不發現金到發現金，突然急轉彎背後充滿政治算計，果然害怕2024綠營選情再度大崩盤。

蔡英文昨日在臉書發文指出，近日大家很關心去年稅收的規畫運用。去年全國稅收預估將超過預算數4,500億元；其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央政府可以運用的有3,800億元。

蔡英文表示，對於這3,800億，政府召開國安高層會議後，決定從三個面向來規畫執行。至於還剩下1,800億元，經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外，政府將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。

此文發文不到24小時即湧入超過6,200則留言，討論非常熱烈。除部分黨內同志及支持者力挺外，也有不少批評、諷刺聲浪：「想到2024果然還是怕了！」「民進黨再不吐點錢出來，2024真的不用選了！」「選票懲罰還是有用的！」「快來看側翼大型翻車現場」、「小英給我多一點拜託我最挺你了」、「超徵不就應該還，怎麼變成中央政府可以運用，這跟搶有什麼兩樣！」「廢話半天就是捨不得把太多錢還給人民，呵呵」。

（ 中時新聞網 王子瑄）

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