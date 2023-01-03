還稅於民！府院拍板發現金 每人擬發5千元

對於超徵稅款1,800億元，要如何全民共享？朝野不斷喊話要還稅於民。行政院長蘇貞昌、總統蔡英文3日相繼宣布將「發現金」，惟仍須經立法院同意；至於發放時間、金額跟方式仍未鬆口。據悉，每人可望發5,000元，發放時間則以農曆年後機會最大。

蘇貞昌3日宣布，在超徵稅收的4,500億元中，700億元是保留地方不能動；剩餘3,800億元，1,000億元是做為補貼勞健保和電價因應、1,000億元來做為強韌經濟，另外1,800億元要預留不時之需及用來全民共享。

蘇揆說，目前規劃全民共享額度，「用發現金方式」，但這要有法源根據和預算的編列，要經立法院同意，不是私下發紅包。希望整體把它做好，同時讓全國民眾都能共享經濟成長果實，但也提到真的要留有因應的餘力，不能一次就把錢花光。

蔡英文昨隨後也在臉書證實，大家所關心的，還剩下1,800億元部分，在這幾天討論過後，除了要預留一筆錢因應不時之需外，會用發現金方式，來作為全民共享的方案。惟她也說，這個方案所需要的法源根據和預算編列，必須經過立法院的同意。行政團隊將進行盤點規劃，適時提出法案，送請立法院審議，讓這項計畫可以更周全執行。

據了解，所謂法源的依據包含預算法，也可以走追加特別預算，而後者因為必須先提特別條例，審條例的過程中會給朝野有更多充分溝通機會。至於立法院何時能通過，官員坦言這會期非常困難、但也不是不可能。

財政部官員指出，目前有兩種方式，一是由行政院編列並追加總預算；另一種是走特別預算，不論是走何種方式，只要朝野有共識，以過去經驗最快10～15天可完成立法，也就是如果所有部會動員趕工，有機會在農曆年前於立院三讀，但實際發放作業很難在年前完成。

另有知情官員指出，幾項方案中，發現金確實比振興券更快，而且其他國家也都是發現金居多。惟還需要扣掉扣除預備金額度後才能開始編列出預算，恐怕一人至多只能領5,000元。另有官員指出，考量先前五倍券也是5,000元，若比這個低，民眾恐怕不埋單，應會朝5.000元方向努力。

至於發放方式，據悉，雖然政府並沒有全民普發現金前例，但會朝向直接匯入銀行帳戶處理，且先前針對弱勢已經有造冊，時間上會更為快速。發放時間，因為仍須經立法院編列預算，加上造冊等行政作業，趕在農曆年前發放有難度，以年後發放機會較大。

對於發放具體金額、方式跟時間，行政院僅強調都在研議中。民進黨團總召柯建銘在臉書指出，會全力支持相關配套法律修正，讓全民儘速分享經濟成長果實。

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