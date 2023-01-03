全民普發現金 可能金額、發放時間點曝光

對於超徵稅收當中的1,800億元，要如何全民共享，行政院長蘇貞昌、總統蔡英文今（3）相繼宣布將「發現金」，惟仍需要經過法立法院同意，至於發放時間、金額跟方式仍未鬆口。

對此，知情官員指出，發現金確實比振興券更快，而且其他國家也都是發現金居多。惟還需要扣掉扣除預備金額度後才能開始編列出預算，恐怕一人至多只能領5,000元。另有官員指出，考量先前五倍券也是5,000元，若比這個低，民眾恐怕不埋單。不過具體金額仍待進一步討論及宣布。

至於發放方式，據悉，雖然政府並沒有全民普發現金的前例，但會朝向直接匯入帳戶處理。此外，因為仍須經立法院編列預算，加上造冊等行政作業，趕在農曆年前發放有難度，以年後發放機會較大。

對於現金的金額、發放方式跟時間點，行政院僅表示都在研議中。

蘇貞昌3日上午受訪時指出，徵稅收中的1,800億元要預留不時之需及用來全民共享，規劃在這個額度用「發現金」的方式，但這要有法源的根據和預算的編列，要經立法院的同意，不是私下發紅包。

蔡英文下午則在臉書宣布，大家所關心的，還剩下1,800億元的部分，經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外；我們將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。

蔡英文說，這個方案所需要的法源根據和預算編列，必須經過立法院的同意。行政團隊將進行盤點規劃，適時提出法案，送請立法院審議，讓這項計畫可以更周全執行。

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