配合對中加強檢疫 桃捷3站人員每周快篩

中央流行疫情指揮中心加強自中國來台旅客檢疫措施，桃捷公司也配合加強，對桃機3車站人員進行每周快篩；桃機公司仍維持每2小時清消一次，每天作業結束後也會有深度大清消。

桃園大眾捷運公司今天告訴中央社記者，配合加強檢疫措施，桃捷公司也加強員工防疫照護，對於在A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A14a機場旅館站的員工及包商，於1月1日至1月31日期間，每周實施專案快篩一次，其餘單位視現場實際狀況實施。

桃捷公司指出，至於機捷其他防疫措施，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始後並未降級，旅客搭乘捷運仍須佩戴口罩，清消作業方面，旅客最常接觸的設備例如扶手、電梯、廁所等設施仍維持每4小時消毒；電聯車每趟於端點站折返時都會進行消毒，且於每週收車後進行全車消毒。

桃園國際機場公司表示，針對中國入境旅客使用的採檢區及行經動線，機場仍維持每2個小時清消一次的做法，每天作業結束後也會做深度大清消。

至於國道客運機場櫃檯及候車區也比照機場頻率，每2小時消毒，車上及售票處提供酒精手部消毒，另外在櫃檯也裝設隔板，工作人員都須佩戴口罩。

桃園國際機場排班計程車自律委員會表示，從國境開放之後，排班計程車對於防疫的作為並未鬆懈放寬，仍進行原有的防疫措施，除了駕駛、旅客搭車都須戴口罩外，只要旅客下車後，駕駛就會進行全車清消。

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