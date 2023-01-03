加強邊境查察 政院：嚴防非洲豬瘟入侵

農曆春節將至，防檢局3日指出，行政院院長蘇貞昌今日前往台北郵件處理中心視察非洲豬瘟邊境管控措施，並聽取郵包檢疫流程簡報，蘇揆表示春節期間國人因有送禮及網購習慣，也是國際郵包違規寄送動物檢疫物的高峰期，目前國際間非洲豬瘟疫情仍未緩和，特別提醒財政部、農委會、交通部及中華郵政公司等單位提高警覺，務必針對國際郵包做好Ｘ光機百分百查驗，阻絕非洲豬瘟於境外。

防檢局強調，民眾如以郵包輸入豬肉產品將被開罰至少新台幣20萬元；收到郵遞寄送輸入的應施檢疫物，也應即送交農委會防檢局及其轄區分局銷毀，未送交者將依《動物傳染病防治條例》規定，處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

截至目前為止，防檢局統計，違規輸入案件總計324件，經調查結果已裁處3案共7件，每件各裁罰新台幣20萬元。

蘇貞昌也呼籲全民防疫，不要上網購買境外違規動物檢疫物寄送回國，也切勿請親友從國外寄送動物檢疫物來台。

防檢局指出，2022年國際間非洲豬瘟疫情更新增捷克、義大利、北馬其頓、泰國及尼泊爾等國家；鄰近的中國大陸、韓國、馬來西亞、印尼、菲律賓及印度等國家也仍然有新增病例，加上我國在快遞、郵包及邊境旅客違規攜帶或棄置來自中國大陸、越南及泰國之豬肉產品中持續驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，顯示疫情引入之風險仍高。

面對即將到來的農曆年節，防檢局指出，將與關務署、華郵政公司持續針對國際郵包進行檢查，防檢局更於2022年5月20日開始針對遭查獲來自發生非洲豬瘟國家（地區）夾帶豬肉產品之國際郵包，經調查訪談其收件人確屬該國際郵包之輸入人，第一次被查獲將處新台幣20萬元罰鍰，第二次（含以上）被查獲者處新台幣100萬元。

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