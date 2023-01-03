航勤春節恐罷工？交通部長王國材回應了

航空地勤醞釀春節罷工，交通部長王國材3日表示，近日有跟長榮航勤及桃園航勤討論，希望集團可以協助子公司，讓員工過好年，也盼勞資雙方理性協商，讓紛爭趕快落幕避免影響旅客權益。

長榮航勤接連發動請假潮，接著占桃機場地勤工作量高達七成的華航子公司桃園航勤也向資方提出六大訴求，包括薪資水平提高4％、夜間津貼從50元調整至75元、現行操作津貼增加1,000元、技術津貼增加2,000元等。預定4日再度召開勞資協商會議，若協商破裂，不排除6日發動春節罷工投票。

王國材3日受訪表示，過去兩家公司面臨虧損是因為疫情下航班減少、服務班次也減少。由於過去是因為外部因素讓營收減少，若是在集團有賺錢的狀況下，母公司可以特別考量協助子公司讓員工好過年，因為子公司員工薪資普遍不高。

他舉國營企業為例，有政策性因素的考慮，例如台電、中油的年終、績效也不會用虧損來算，因為這並不是在員工可以左右的狀況。他說，如果要發放年終獎金有困難，集團可以協助。

王國材強調，他已經跟長榮航空董事長林寶水以及中華航空董事長謝世謙溝通多次，並表明交通部態度。他說，已經有跟華航討論出初步方案，詳細內容不便透露要交由勞資討論，但大方向是朝集團能力範圍下讓員工好過年努力，而現在最急的是年終獎金。

至於是否會在春節期間罷工造成航班大亂？王國材說，交通部不會讓此事發生。

延伸閱讀

桃園航勤有薪事 醞釀春節大罷工

長勤、桃勤罷工危機接續來 交部兩頭燒

元旦大陸來台旅客 每4人有1人陽性

還稅於民發現金？行政院這樣說