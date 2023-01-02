工商協進會籲2030電動機車市售比50％

為達到2050淨零碳排目標，工商協進會日前召開的「交通研究委員會」中，與會產、學界代表一致認為，為達到2050淨零目標，在運具電動化上，應大膽提升電動機車市售比在2030年時由35％提高至50％，才能貼近國際能源署（IEA）建議目標，也有助於運輸部門加速邁向淨零。

工商協進會為提出相關政策建言，日前召開交通研究委員會議，由業界代表車王電董事長蔡裕慶擔任召集人。根據國發會發布2030淨零轉型目標，電動機車的市售比2030年目標為35％，遠低於IEA的85％，且沒有針對卡、貨車電動化制定轉型路徑；與會業者一致認為，運具電動化是國際間運輸部門實現淨零轉型主要路徑，政府轉型目標距離國際標準仍有相當落差。

會中，與會者指出運輸部門排放占比12.9％，僅次於工業部門與能源部門，運輸部門中96.8％排放源來自於公路運輸系統；但2021年新售純電動車比重僅為1.6％，電動機車則為11.6 ％。

工商協進會指出，雖然2021年全球電動卡車銷量只占0.3％，且只有中國大陸進行大量部署，但許多國家已宣布重型卡車電氣化計劃。台灣大、小貨車碳排合計占公路運輸系統30％，卻未針對卡貨車電動化制定轉型路徑，截至2022年7月大貨車登記17餘萬輛，小貨車登記96餘萬輛，新掛牌電動貨車數量只占0.1％。

該會認為，若能鼓勵物流業者積極採購電動運具取代燃油運具，對於運輸部門邁向淨零將有很大助益，會中並提出三項建議：第一，推動2024年電動機車總數突破100萬輛，提升2030年電動機車市售比達到50％，以貼近IEA建議目標。

第二，持續補助民眾購買電動機車，至電動機車登記總數達整體機車登記數量20％；企業自行採購或補助員工購買電動運具給予租稅獎勵；現有換購電動機車可獲「碳權憑證」政策延伸至電動汽車，加速運具電動化進程。

第三，運具電動化路徑應包含卡貨車，透過提供獎勵或租稅優惠鼓勵物流業者購買電動運具、建置充電基礎設備；因應疫後經濟與消費型態改變，政府應協助冷鏈物流產業低碳轉型，加速推動運具、設備電動化。