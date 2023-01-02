政策錯誤致台電、中油虧損? 經濟部這樣說

針對媒體將有關部分評論稱台電與中油虧損指向因錯誤的能源政策，經濟部今天強調，從其他國家經驗看來，若是讓能源價格充分反映成本，使物價通膨狂飆，重新回頭控制能源價格就來不及了。先由台電、中油吸收，再由政府增資或挹注資源補貼，仍是相對穩健做法，考量公共利益，也同樣是「用稅於民」。

經濟部指出，部分人士高度信仰核電，認為有核才正確，否則就是錯誤的能源政策，經濟部表示尊重。但誇稱因未來「非核」路線，使台電中油等虧損，才需預算補貼，這樣的論述顯非事實。

經濟部表示，2022年12月30日，增加使用核電的韓國，才因虧損宣布2023年第1季電價調漲9.5％。若國外能源公司虧損就是因國際燃料成本上漲，台電中油虧損就是因為能源政策錯誤，這樣的批評太廉價雙標。

面對國際性的能源及通膨危機，中油台電承擔虧損，已從源頭有效控制通膨效應，使台灣CPI上漲較他國溫和。

經濟部說，台電2022年虧損預估達約2,679億元，平均每度電虧損1.1795元，等於每度電的成本，台電吸收了約40％；中油也在汽油、柴油、天然氣(LNG)、瓦斯(LPG)等產品上大量吸收成本，年度同樣虧損超過2,000億元。但也因此，油電二家公司的吸收成本，才將台灣的CPI控制在3％左右。

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