長勤、桃勤罷工危機接續來 交部兩頭燒

長榮航空子公司長榮航勤不滿年終僅有1個月，元旦突襲式151人臨時請假癱瘓地勤作業，2日雖請假減少也約有40人，航班平均延誤約30分，交長王國材呼籲長榮集團，應從集團高度思考，因為員工是公司最重要支柱，請長榮集團妥善照顧員工，讓紛爭早日落幕。

惟無獨有偶，華航子公司桃園航勤也預告不排除1月6日發動春節罷工投票，由於桃機地勤在桃機占比高達7成，交長王國材2日表示，已請華航董事長謝世謙妥為處理。

長榮航勤2日請假人數雖不多，且公司高層預告3日起航班應可恢復正常。但王國材表態說，長榮應從集團高度思考「妥善照顧員工」，因為民間企業很有彈性，集團賺錢，當然可以說公司治理，因集團今年是賺蠻多錢的，不是只有就長榮航勤這間子公司虧損來看員工福利。

一波未平另一波又起，桃園航勤12月30日六大訴求包括爭取夜間津貼從50元調高至75元、4％薪資調薪、重新訂定薪資結構、現行操作津貼增加1,000元、技術津貼增加2,000元、員工職等十年常態晉升改善方案檢討等。但談判破裂，桃園航勤已醞釀發動春節罷工。

桃園航勤工會將於1月4日再次勞資協商；1月6日下午2點半赴交通部門前抗議，並召開臨時會員代表大會，進行罷工投票，若過半會員同意春節罷工，強調「資方無誠意、工會就會開戰」。此舉令春節空運添變數，王國材已請華航及謝世謙妥為處理。

據桃機估計，以疫情前櫃台數、員工人數計算，長榮航勤於桃園國際機場地勤工作量能占比約3成、桃園航勤占比更高達7成，一旦桃園航勤發動春節大罷工，對春節疏運勢必造成重大衝擊，令交通部不敢大意。

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