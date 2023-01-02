陸客首日採檢陽性率27.8％ 莊人祥這樣說

指揮中心今天公布國內新增16,524例本土個案及78例境外移入。另因應中國大陸新冠肺炎疫情升溫，且即將在1月8日起解除入境隔離措施，國內自元旦起針對大陸直飛台灣的四個航班實施入境唾液篩檢，共入境524人，其中陰性378人、陽性146人，陽性率27.8％，相當每4人中有1人陽性。

至於大陸入境旅客陽性率是高是低，指揮中心發言人莊人祥表示，第一天數據僅參考，幾天後會比較穩定。

先前從大陸飛義大利的航班中，120名旅客高達62人檢出陽性，比例為52％，等於過半旅客都感染新冠，引發外界關注。另日本日前傳出開始普篩從大陸本土入境人士，染疫92人中有90人具大陸旅遊史，比率高得嚇人。因此各國均提高對來自大陸的防疫措施。

我國首日實施大陸返台旅客篩檢，呈現的數據和其他國家相比如何判讀？莊人祥表示，第一天數據不是太準，幾天後會較穩定。加上每個國家政策、群體不同；有些國家要求48小時陰性證明、有些國家直接篩檢，都可能影響旅客行為，例如知道會被隔離就不上機等。另外，國內未開放觀光客入境，母數不同也難以比較。

至於陽性146人是否會都送定序，莊人祥表示，「不會都送」，首先檢體Ct值要低，需小於26，因此會挑選檢體，每天約會送20件進行基因定序。

我國今年1月1日0時起至31日（以航班表定抵台時間為主），除維持不開放陸客來台觀光外，經由大陸4個直航航線及金馬小三通來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，完成邊境採檢後，可返回住所進行7天自主防疫，等待結果出爐。

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