本土確診增逾4成 第三波高峰估落在這時

進入2023年，新型疫情持續升溫，據指揮中心統計，國內新增25,270例本土個案及116例境外移入；國內已進入第三波Omicron疫情，今日新增病例數較上周日多7,650例，增加約43％。指揮中心發言人莊人祥表示，未來一周仍會持續上升，預估疫情高峰可能提早出現，提前至1月底，1月底正逢春節連假，高峰推估可能在4萬例左右。

另外，今早中國大陸一航班84人來台，PCR檢驗進行中，大約平均每人花費半小時進行PCR檢驗，多數民眾認大陸疫情嚴重，表示支持。

莊人祥表示，未來一周疫情仍將持續上升，但期盼接下來增幅縮小、漸漸趨緩，否則若是維持大幅增加速度，恐怕高峰就會再延後。

目前預估新一波疫情仍以BA.5為主，但BA.5占比可能變小，會有一些BQ.1、BF.7等新型變異株個案，估計高峰維持先前推估，落在1月底、2月初，屆時每日平均確診數的中推估約4萬例。莊人祥提到，高峰落在春節連假左右，春節當周出於假期等因素，推估確診人數可能降低，但當結束連假後，數據就會上升，反映實況。

另外，元旦起，大陸入境旅客必須接受唾液PCR，莊人祥提到，今早有一個航班抵台，上午9點50分第一個旅客下來，全數共計84名旅客，在10點20分完成採檢，由於採檢後送到醫院進行檢驗需要時間，預計相關結果最快也要明天才能說明。

圖／中央流行疫情指揮中心提供

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