長榮航航班大亂 曝航勤技術性罷工關鍵

長榮航勤不滿年終1個月 技術性罷工航班大亂

長榮海運發出45個月以上的年終獎金，但長榮航空負責貨物裝卸和行李搬運等作業的航勤年終卻僅1個月，長榮航勤員工不滿，在元旦「怒不出勤」，自發性依法休假不加班，採取技術性罷工，今出境班機皆出現0.5到2小時延誤，迄今逾入境16航班誤點。

對此，桃機8:30成立緊急應變小組，統計截至11時為止，共延誤出境31班次(客機24、貨機7)，入境16班次(客機13、貨機3)，約2965旅客出境受影響，桃機協調人力支援，要求餐飲業者增加餐飲，服務滯留航廈旅客，並請長榮航空、長榮航勤公司調派支援員工，提供受影響旅客必要服務，並維持航廈正常運作。桃機呼籲出發前可先向航空公司洽詢。

長榮航空企業工會指出，航勤是長榮航空的子公司，員工負責機坪裝卸、搬運、清艙等高強度的勞力工作，如果沒有航勤人員忍受風吹雨淋日曬和輪班出勤，航班難以正常運作，但血汗勞動一直沒有換來合理薪資水平，人力不足的情況日趨嚴重。也導致長榮航空地勤自己人力不足的情況下，也需要加班支援行李搬運等工作。

工會表示，該會一向向主張，改善勞動條件、提高員工向心力，是支撐更促進航空業營運的不二法門。希望長榮集團能看到基層員工的期盼，提高集團各部門的年終獎金和薪資水平，實施國定假日出勤兩倍薪，鼓勵員工，才能留住人才，補足機場嚴重不足的人力，讓航空業更能正常運作。

長榮企業工會會也呼籲長榮集團的地勤人員，應該團結起來、共同爭取合理的勞動條件，才能長期改善我們的工作環境。

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