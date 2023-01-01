2022年12月台PMI、NMI 景氣探底將到？

中華經濟研究院2023年1月3日發布「2022年12月台灣採購經理人指數，說明當月台灣製造業採購經理人指數PMI、非製造業經理人指數NMI，以及主要產業展望未來6個月景氣的趨勢變動，估測以出口為主的製造業應在景氣谷底探尋喘息的可能，非製造業則能享受於農曆年節的景氣旺季，至於未來6個月的可能趨勢，還是陷在疫情、升息腳步的不確性情境之中。

台灣製造業受到歐美消費終端市場需求疲弱影響，台灣PMI自2022年7月轉為50以下的緊縮，到11月年底都沒有回到50以上的擴張。

2022年11月中旬開始，中國大陸大幅調整防疫措施，新冠病毒快速擴散、逼出疫情高峰，2022年12月31日官方公布的中國採購經理指數PMI 47，為全年最低點，景氣加速趕底。中國市場占台灣主要電子業出口三至四成，台灣11月出口金額已見到雙位數衰退，廠商11月接單情況，根據台灣PMI組成指標中的「新增訂單指數」，11月緊縮速度未再見到大幅走跌。

另一部份，11月台灣PMI組成指標中，存貨指數在5個子指標中跌幅最大，台灣PMI團隊分析，這是反映製造業的庫存正在改善。中華經濟研究院長張傳章曾提醒，在國際終端需求未見明顯好轉之前，廠商自我解決庫存壓力是重要的對策。據2022年12月下旬公布的「台灣採購經理人營運展望半年報調查」，受訪製造業者回報「庫存壓力估計2023年上半年可解除」，新增訂單重新出現的時間點，農曆年假之後是重要的觀測點。

歷經2022年一連串的意外情況，金融業主管說，市場上找不到「白天鵝」了，黑天鵝滿天飛，只能拜託哪一隻黑天鵝不要撞上自己。領先反映台灣製造業、商業服務業的台灣PMI、NMI，2022年6月起「走各自的路」，及至年底完全反映2022年景氣的「外泠內溫」。

11月台灣NMI 52.2，調查的非製造業八大產業中，與內需相關的餐飲住宿業、資訊暨通訊傳播業、零售業等，NMI 均呈現擴張，台灣採購經理人調研團隊認為，可視為國境開放的嘉惠，12月原已有聖誕節購物旺季，農曆年前的熱鬧氛圍，預估12月台灣NMI應能進一步走升。

惟自11月起，其中七大產業回報未來六個月展望呈現緊縮，透露出農曆年節旺季之後必然的景氣走淡，亦或擔心中國疫情進一步向海外擴散、升息尾端再增不確定干擾，沒有一個準字。

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