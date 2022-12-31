發現金或N倍券? 龔明鑫:不排除任何方案

龔明鑫示警 2023經濟將遇逆風

國發會主委龔明鑫31日指出，以11月、12月的情況來看，2023年衰退幅度恐怕將一個月比一個月大，超過預期。尤其是美國經濟成長為零、歐洲負成長、中國大陸情況不明，對台灣出口和經濟成長會有較大挑戰，因此需要更積極的因應措施。

總統蔡英文31日主持國安高層會議，提出3,800億元超收稅負的三大使用方案，其中有1,800億元用作還稅於民、全民共享。龔明鑫表示，相關規畫由行政院擬定，不排除發券或發現金等任何方案，視經濟情況推動。

龔明鑫指出，2023年經濟情勢恐有戲劇性的變化，美國升息步調會減緩，但已經對實體經濟產生收縮效果，美國經濟原先估計是負成長，後來有稍微修正，應該是零成長，而歐洲還是負成長。種種跡象都顯示出，2023年經濟是比較大挑戰。同時中國大陸開始解封，造成疫情升溫，影響整體經濟動能，對全世界經濟有影響。

他表示，8月份行政院提出總預算時，就有預估到2023年經濟情勢，因此總預算金額成長20％，達到2.7兆元，另外是公共建設支出增加32％，達到6,000億元，都可以對經濟成長動能有一定的支撐。

龔明鑫認為，2023年物價會有比較明顯往下降，但有一些個別商品，例如雞蛋等民生常常採購的食品，會遇到挑戰。

對於蔡英文執政六年多來的經濟情勢，龔明鑫指出，2016年本來是經濟成長要保一，現在經濟成長率都超過3％，即便遇到新冠肺炎和中美貿易戰，都可以保持很好。2023年因為歐美等幾大經濟體都有挑戰，美國成長零、歐洲負成長、中國情況不明、東協比較好一點，對出口和經濟有比較大的挑戰。

（工商 彭媁琳）

總統蔡英文召開國安高層會議，裁示新台幣3,800億元經濟政策方向，並指示研議全民共享方案。對於是否會發放現金或N倍券，國發會主委龔明鑫表示今天並未討論到，但強調不排除任何建議與方案，待經費行有餘力時會再研擬。

總統蔡英文今天召開國安高層會議，討論政府可運用3,800億元的經濟政策方向，裁示「4大目標、7項結論」，分為1,000億元用於撥補勞健保及挹注台電、1,000億元用於「加強韌性經濟方案」，剩餘1,800億元則預留為一定財源，以備不時之需，也研議全民共享方案。

龔明鑫今天召開記者說明會，轉述國安高層會議中談論相關方案方向與內容，並表示其中1,000億元將投注於「加強韌性經濟方案」，用來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊減輕人民負擔。

媒體提問是否有談及全民共享方案部分，是否會將1,800億元用來發現金「還稅於民」或是發N倍券。龔明鑫直言「今天沒討論到這個」，但他表示「任何建議與方案都沒排除，要看當時實際狀況」。

他強調會在相關經費行有餘力時，再研擬是否要有全民共享方案，未來將由行政院規劃相關措施。

針對減輕人民負擔，龔明鑫說明，以食、住、行面向來看，「食」為穩定物價，「住」則是請內政部提出方案減輕人民負擔，這包括延續既有租金補貼，目前約有30萬戶，明年會陸續擴大補貼。

龔明鑫說，對於中所得有能力且好不容易買房的民眾，因面臨升息壓力，政府將規劃房貸補貼方案；此外將加強、提升住房生活品質，包括協助危老建築辦理都更，或強化推動社宅等多元協助。

在「行」的方面，龔明鑫說，先前曾被提及的北北基桃園都會區大眾運輸單一票價整合方案，此方案可串聯各都會區，也可增加民眾交通便利性，並減輕通勤負擔。

龔明鑫透露，會中也有討論到中部、南部可參考此模式成立這樣的方案，例如針對各地區觀光需求，於大眾運輸包括捷運等項目上，提出類似方案設計。

龔明鑫表示，對於基層民眾也將加強補助，包括研議再放寬中低與低收入戶的生活補助的認定範圍，並延長期限，從原本至明年6月截止延長為實施一整年，幫助基層、弱勢民眾減輕負擔。

（中央社）

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