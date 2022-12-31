12月通膨率6日公布 連二跌後恐上升

主計總處將於週五（6日）公布最新通膨率，由於寒害導致菜價上漲，加以油料費貨物稅減徵的降價效應已近尾聲，111年12月通膨率在連續兩個月走低後將再上升，研判會比11月的2.35％高一些，但不至於超過3％。

主計總處每月調查食、衣、住、行、育、樂等368項消費品的價格變化，111年自年初以來由於俄烏戰爭，使得原油、小麥、玉米等國際農工原料價高漲，由於我原料仰賴進口，輸入成本升隨之上揚，門窗設備、汽油、外食費扶搖直上，連續五個月（2～7月）將通膨率推升至3％以上，8月起通膨壓力趨緩。

相關統計顯示，12月原油價格在波動中略呈上揚，農工原料也略呈上升，另外受寒害影響蔬菜批發價格較上月大漲20％，受此影響，12月消費者物價（CPI）會比前一個月漲一些，由於去年基期不高，因此消費者物價年增率（通膨率）也會同步升高。

主計總處官員表示，自110年12月政府減徵油料費貨物稅，減徵所帶來的降價效應將從111年12月開始遞減，在這個基期因素影響下，通膨率又會再高一些，綜合上述因素，12月通膨率將高於11月的2.35％，但還不至於升至3.0％。

展望這一波通膨，主計總處認為高峰已經過了，通膨壓力也逐月趨緩，但要降至2％以下，仍要一段時間，台灣長期通膨率約1％，以此而言，近期台灣通膨率還是偏高。

不過若比較國際，11月歐元區通膨率10.1％、美國7.1％、南韓5.0％、日本3.8％、新加坡6.7％，台灣當前的通膨壓力仍相對較小，物價還是比較穩定。