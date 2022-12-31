盤點3,800億超收稅賦 蔡英文拍板3大用途

總統蔡英文今日上午主持國安高層會議，針對全球經濟的嚴峻挑戰，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟進行研商，並歸納提出第一波因應措施。

依據國發會分析，在有前瞻、國防、防疫三項特別預算的前提下，蔡英文執政以來僅淨增加舉債3,010億元，中央政府整體財政狀況仍屬健全。雖然財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4,500億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收佔3,800億元，仍須待明年7月經由審計部審查，才能完成審定程序。

1,800億元 研議與全民共享可行方案

蔡英文裁示，政府初步規劃，中央政府可運用之3,800億元，可從3個面向規劃：第一、除原本已編額度外，將額外以其中1,000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。一方面減輕勞健保基金的財務壓力，也減輕下一代的給付負擔。另一方面，則從源頭管控能源價格，穩定全球原物料上漲對台灣物價的衝擊。

第二、除各部會既有經費外，也將再以其中約1,000億元額度，投注「加強韌性經濟方案」，來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。

第三、剩餘金額約1,800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。

蔡英文也表示，2023年全球經濟局勢面臨更為嚴峻的挑戰，全球經濟正在發生根本性的改變，尤其是烏俄戰爭及美中經濟競爭，引發各國對經濟安全的重視和全球供應鏈的加速重組，以及全球因應氣候變遷及疫情變化，導致生產面及消費面所發生的根本變革。

她強調，政府必須預做準備，除了已編列既有預算約6,000億元投入公共建設，擴大內需以維持經濟動能外，執政團隊要以穩定經濟民生為最優先的任務。

一方面從食衣住行等民生經濟的角度，照顧弱勢族群、減輕人民負擔。另一方面，則初步盤點遭受衝擊的傳統產業、農漁業、觀光業等產業，給予必要協助。

蔡英文並要求，在因應短期經濟問題時，也要將如何提升中長期經濟的韌性及產業競爭力，同步納入考量，不僅協助企業渡過難關，並且能夠因應未來的挑戰。

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