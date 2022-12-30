青安貸款減半碼措施 延至2024年底
財政部指出，自2010年12月推出青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」，有效支援民眾購屋置產及成家立業需求，實施期間及利率減少調升半碼優惠措施經行政院核定展延至2024年底止。
本貸款由臺灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，截至2022年11月底止已協助33萬3,710戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達1兆3,824億餘元，穩定提供民眾購屋資金需求，成效良好並深受外界肯定。
鑑於目前升息趨勢，為持續協助民眾減輕購屋資金負擔，青安貸款基準利率為中華郵政2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率，自2022年3月23日起減少調升半碼，即0.125個百分點，現行減少調升後為1.345％，此一優惠措施將繼續延長2年至2024年底，落實協助民眾安心購屋居家樂業之政策目標。
隨著12月央行及中華郵政升息後，青安貸款一段式突破2％大關，達2.025％，但因有減碼措施，減碼後為1.9％。
但因台灣明年仍有升息可能，若再升息半碼，青安貸款一段式將宣告跟1字頭說再見，利率將突破2％，進入2字頭。
青安貸款一段式機動利率最新為2.025％，二段式機動利率前2年為1.815％，第3年起為2.115％。不過在減碼後，利率為一段式機動利率最新為1.9％，二段式機動利率前2年為1.69％，第3年起為1.99％。
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