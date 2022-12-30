中國入境旅客1/1起加強檢疫 桃機完成準備

農曆春節將至，國人返台過年往來漸增。桃機配合指揮中心加強大陸（不含港澳）來台旅客檢疫，規劃配套措施與採檢空間，期間自大陸返臺的航班將集中於D7至D9登機門處理；同時將入境通廊D7至D10作為入境採檢專用空間，與其他地區入境航班做區隔。

2023年1月1日零時至1月31日（航班表定抵臺時間），搭乘來自大陸地區航班，抵達桃園機場時須配合採集唾液檢體進行PCR檢測後，再依正常流程入境。

機場公司指出，已完成採檢區的設置，規劃20格一般採檢區、2格嬰幼兒專用採檢區、檢體收集處與休息區等空間，並佈設入境檢疫自助申報機，方便疾管署採檢作業。

根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，截至30日，1月起至除夕自大陸返台旅客約有2.1萬人次。機場公司提醒旅客抵台4步驟：

1.旅客於外站登機前完成入境檢疫系統健康申報（入境檢疫系統https://hdhq.mohw.gov.tw/），以加速檢疫流程。

2.旅客下機後至入境通廊進行採檢作業。

3.採檢完畢後循原入境流程通關，離場時可搭乘大眾運輸工具，方便且節省交通時間。

4.入境旅客抵臺時領取快篩試劑後，請落實7天自主防疫規定，於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩，以維護自身及國人健康；自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果。篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。

延伸閱讀

多國對中港澳旅客加強檢疫

桃機11月旅客量大回溫 與去年同期多14倍