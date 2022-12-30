俄烏戰爭到科技裁員潮 回顧2022十大新聞

2022年，全球共同經歷了動盪的一年。2月初，從俄羅斯坦克挺進烏克蘭境內後，二戰以來歐洲最大規模軍事襲擊發生，讓全球震驚。戰爭讓無辜的生命逝去，也觸發全球能源危機及通貨膨脹，至今全球經濟仍在未知之中顫抖前行。

根據國際機構預估，2023年全球經濟成長率都將較2022年走緩。對2022及2023年的經濟預判，國際貨幣基金(IMF)10月預估成長率分別為3.2％、2.7％，且九成國家都遭到下修，WTO同月預估值則為2.8％、2.3％。

值得注意的是，長期被人類漠視的全球氣候變遷，在2022年如巨浪反噬。各地火災水患頻發，歐美及太平洋島國等多地因破紀錄高溫而經歷浩劫。

而政治動盪及地球生態惡化的同時，2022年全球也爆發多場抗議，令人印象深刻的是，伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）9月間疑因違反頭巾規定，在被道德警察羈押期間死亡，觸發該國大規模示威浪潮；另在2022年的最後幾周，中國的「清零」政策同樣引發罕見大規模抗議，這場被稱之為白紙革命的運動，讓中國政府堅持的防疫政策終於有了突破口。

2023年腳步已至，工商財經網回顧過去一年部份世界大事，與讀者共同思考，我們要用什麼樣的作為，迎接全球世局的未來。

一、俄烏戰火難滅

2022年2月底，俄烏戰爭爆發，地緣政治衝突升溫及物資供需失衡，橫掃全球經濟復甦前景。這場軍事衝突即將進入第二年。根據2022年中聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）資料，開戰以來已有5,587位平民死亡、7,890位平民受傷，但實際人數要高出許多，大多數死傷來自火砲、飛彈和空襲等爆炸性武器的攻擊。在難民方面，聯合國難民署（UN Refugee Agency）曾指出，至2022年中，烏克蘭全國約4,100萬人口已有三分之一被迫遠離家園，這是當前世界上規模最大的人口流離失所危機。

目前歐洲各地登記的烏克蘭難民合計有660萬多人，以波蘭、俄羅斯和德國的人數最多。

俄烏戰爭 。圖／美聯社

二、能源危機再現

IMF曾多次警告，戰爭將造成全球經濟碎片化，撇除金融危機和新冠疫情爆發初期，成長力道可說是2001年以來最疲軟。在戰事之初，即有專家指出，由於俄羅斯為全球第二大的原油及天然氣生產國，無論是俄方以斷供作為談判籌碼、戰事爆發造成供給中斷，或遭到西方同盟施以出口限制，都會影響到全球能源供應，並且首當其衝的即是歐洲。因為歐洲有40％的天然氣、25％原油進口來自俄羅斯，俄烏衝突引發的能源危機將讓歐洲的通膨情況更加惡化。

能源示意圖。圖／美聯社

三、極端氣候惡化

俄烏戰爭打亂全球糧食供應，推高糧食價格，引爆國際糧食危機，導致全球飢餓人口暴增，也成為美中兩大強權對抗的新爭端，無助全球糧荒的解決。與此同時，極端氣候的惡化，也使多地發生浩劫。太平洋島國東加王國年初的火山爆發引起海嘯，海嘯波襲擊澳紐、日本及美洲的西海岸，世界各地還探測到了大氣衝擊波。東加政府將此次噴發描述為「前所未有的災難」，這使得外界與東加的通訊嚴重中斷。此外，歐美也受到極端氣候衝擊，森林大火及高溫，讓數千萬人彷彿置身火爐中。

森林大火。圖／美聯社

四、台海危機再現

前美國議長裴洛西（Nancy Pelosi）任內在8月的旋風式訪台，大陸宣布對台實施大規模軍演，兩岸局勢一夕升溫，引發全球關注，之後大陸不但拉高軍演時間，更祭出一波波經濟制裁，數月來禁止進口產品包括白帶魚等農漁品、天然砂及茶葉、餅乾飲料與保健食品等，估計逾500家業者受衝擊。

與此同時，ECFA之存廢又開始引發討論。雖大陸方面在12月底再度宣布ECFA續行，但ECFA牽絆台灣許久，台灣各界如何正視在未來何展現經濟韌性，並能向前走，已是刻不容緩的議題。

裴洛西（左）8月旋風抵台。圖／美聯社

五、權力舞台更迭

2022年，東西方都有政治舞台更迭的大事。韓國由被稱之為「政治素人」的在野的國民力量黨候選人尹錫悅以微弱優勢擊敗執政的共同民主黨候選人李在明，當選新一屆韓國總統。法國總統大選底定，馬克宏二度打敗極右派雷朋，連任成功。菲律賓前獨裁者馬可仕之子小馬可仕獲勝，讓馬可仕家族重返政壇，他們都面臨內外的隱憂與挑戰。然而，中共二十大也凝聚全球鎂光燈，從中共總書記習近平的新領導班子人選，可預見中國與西方之間的互動會改變，因為中南海權力核心，已全被取而代之為忠誠於習近平的班底。

此外，美國2022年期中選舉已於11月8日完成投票，所謂「紅潮」並未席捲國會。共和黨已奪回眾議院控制權，惟翻轉的席位恐低於選前估算，示前總統川普與該黨影響力不如預期。民主黨保住參議院，國會由兩黨各掌控一院。在外有俄烏戰爭、內有經濟衰退風險的夾擊下，拜登總統未來兩年施政將在國會面臨更多關卡。

中共二十大。圖／美聯社

六、韓國踩踏事件

2022是個災難年。3月21日，一架中國東方航空MU5735波音客機墜毀，專家表示飛機失事時的數據非常不正常，從8,000多公尺高空快速墜落，幾乎可確定飛機完全失去升力，機師喪失對飛機的控制，無法維持正常飛行。機上共132人，其中旅客123人、機組人員9人。

10月1日，東爪哇省瑪琅市（Malang）坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）因球迷鬧事，警方發射催淚瓦斯試圖控制局勢，致群眾恐慌演變成133死踩踏事件，當中40多人是孩童。包括3名警察在內的6人事後被起訴，地區警察局長被拔，坎朱盧漢體育場體育場將拆除重建。

韓國首爾10月底發生的「梨泰院踩踏意外」，讓全球為之悲痛。在這起事件發生後，死傷數不斷攀升，一具具覆蓋藍布的屍體佈滿街道，是自2014年世越號渡輪沉沒、造成300餘人死亡以來，韓國傷亡最慘重的災難。南韓總統尹錫悅發表全國演說，他宣布南韓全國進入哀悼期。

梨泰院踩踏意外現場照 。圖／新華社

七、政治人物謝幕

在2022年，不少政治人物辭世，其中，前日本首相安倍晉三於7月遭槍殺，震驚國際，8月，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）病逝，英國在9月則失去女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II），唐寧街更換三位首相，11月，前大陸國家主席江澤民也在11月過世，後三位領導人物都享耆壽。

大陸前領導人江澤民30日12時13分在上海逝世，享耆壽96歲。圖／新華社

前日本首相安倍晉三。圖／美聯社

伊莉莎白女王。圖／美聯社

八、白紙鬆綁防疫

12月初，大陸多地民眾再無法忍受嚴格防疫，走上街頭表達不滿，引發「白紙革命」，且主要發生在主要城市和大學校園裡。大陸國家主席習近平在北京與歐盟主席米歇爾舉行3小時會談亦對這場不斷延燒的白紙革命做出回應。12月底，中國大陸正式鬆動堅持近三年的防疫政策。

此外，在本屆世界盃足球賽時，伊朗國家隊全體球員首戰對英格蘭時，以集體拒唱國歌的做法，抗議政府鎮壓反頭巾示威行動，透過肢體語言呼籲國際社會，一起正視伊斯蘭的女權問題。

白紙革命示意圖。圖／美聯社

九、科技業裁員潮

2022年以來，各行各業陸續傳出裁員以節省成本，全球有多家公司宣布裁員。科技巨頭在疫情之下曾享受過一段高成長期，但為了應對通膨及美國經濟滑入衰退的風險增大，面對形勢逆轉的可能性，科技公司高管們警告，未來的日子會更艱難。科技巨頭紛紛啟動裁員或凍結招聘，昔日最風光的矽谷更成重災區，今年裁員人數已超過10萬人。

售業巨頭亞馬遜也進行大規模裁員，預計裁員人數達到10,000人左右，占員工總數的3％，執行長賈西（Andy Jassy）11月證實裁員將持續到2023年，他並表示，這是他自接替貝佐斯（Jeff Bezos）以來，所做出的最艱難決定。

失業示意圖。圖／Freepik

十、晶片世界大戰

美國在2022年推出的晶片出口限制措施之全面，遠遠超越了以往主要針對個別公司和某些技術的措施。華爾街日報分析，這是一個明確的信號，表明中美晶片大戰將持續下去。拜登政府的新限制措施，要求美國公司獲得許可方能出口某些用於人工智能和超級計算的晶片以及先進半導體製造設備，而不是僅僅針對華為等特定公司。先進半導體製造設備包括用於製造內儲晶片的設備，這是中國企業一直在進軍的一個領域。

美國加速拉攏日本與荷蘭等盟國，共同對中國祭出半導體設備禁令，全球晶片大戰已殺紅眼。

與此同時，在美方極力拉攏台積電赴美設廠下，台積電於美東12月6日宣布其亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，該廠目前興建中的第一期工程預計於2024年開始生產4奈米（N4）製程技術，兩期工程總投資金額約為400億美元，為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。