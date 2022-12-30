12/30疫情｜本土+27,220 死亡增34人

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增27,220例本土個案，較上周多8,255例，增加約43.5％。另有193例境外移入、新增34例死亡。

指揮中心表示，今日新增之27,220例本土病例，為12,132例男性、15,065例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。今日新增34例本土病例死亡個案，為15例男性，19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月23日至12月27日，死亡日期介於7月1日至12月27日。

指揮中心說明，今日新增193例境外移入個案中，為87例男性、106例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自日本（5例）、韓國（4例）、中國、香港及越南（各3例）、土耳其1例，另174例感染國家調查中。入境日期介於今年11月29日至12月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,746,560例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,924,012例排除），其中8,821,620例確診，分別為40,134例境外移入、8,781,432例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,215例COVID-19死亡病例，其中15,198例本土。

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