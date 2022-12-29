節能家電退稅 擬增至5,000元

財政部評估擴大辦理購買節能家電退稅。代理部長阮清華29日在財委會上答覆民進黨籍立委鍾佳濱質詢時回應，會評估購買節能電器貨物稅的退稅，從2,000元擴大到5,000元，另外，原訂延至2023年6月底優惠期間，也將評估是否繼續延長。

對此，經濟部表示，財政部有洽詢節能家電減稅內容，經濟部建議現有冷暖氣、冰箱、除濕機等三大項目可以繼續展延，惟由於涉及租稅減免需修法處理，等財政部研議相關展延內容後，再提交行政院會中討論。是否會擴大其他節能家電？經濟部說，原則以目前納入退稅的冷氣、冰箱、除濕機等三大節能家電為主，沒有研議新的項目。民眾購買全新自用能源效率第1級或第2級之電冰箱、冷暖氣機或除濕機退還減徵貨物稅政策，預計至2023年6月14日止，電冰箱及冷暖氣機最高每台可退2,000元，除濕機每台高多退1,200元。

另據悉，為加大減碳動能，經濟部建議在產創條例修法中增加中小企業購置節能設備納入投資抵減範疇，但尚待與財政部協商。

政府推動淨零碳排政策，鍾佳濱在29日質詢上要求財政部在房屋稅、貨物稅等多項租稅措施上配合，用租稅政策發揮更大效果，除節能家電貨物稅之外，鍾佳濱也要求，財政部和經濟部研議對家戶於屋頂上裝置太陽能設備也減徵房屋稅等相關租稅優惠措施，對此阮清華回應，願和經濟部進行評估研議。

阮清華在備詢時指出，再生能源儲能設備的確重要，例如，白天有太陽能，但晚上就不會有，所以要靠儲能設備，而這類設備通常是智能設備，原則上若經濟部認可，財政部可以支持相關的租稅優惠。

鍾佳濱質詢時也強調，未來政府要承受的長照能力恐越來越弱化：「到2031年，政府資源只能應付91萬，不到100萬的長照人口」，並要求財部給予適度的優惠，引導民眾購買長照險，有能力民眾自己購買，政府集中資源照顧弱勢民眾，也讓民眾提早投資長照保障，降低老年時支出壓力，對此，阮清華承諾未來會加強。