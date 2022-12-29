高端、基亞傳涉內線交易 檢調約談18人

股票上櫃的高端和其母公司基亞，爆發內線交易、非常規交易等案，士林地檢署比對金管會提供交易分析意見書等事證後，檢察官為查明涉嫌人是否知悉及傳遞消息管道及釐清交易細節，保全相關事證，29日指揮調查局台北市調查處搜索基亞公司及相關犯罪嫌疑人住居所共16處、約談基亞公司董事長張世忠等18人，陸續移送士檢，檢察官漏夜複訊。

2021年6月間，士林地檢署成立專案小組，由重大經濟組全力偵辦，期間傳出解盲成功，菲律賓、馬來西亞、印尼衛生單位與高端接洽疫苗臨床試驗，股價一度翻漲數倍。經調查發現，高端公司自2020年2月至2021年7月間，陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易嫌情，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查等偵辦作為，抽絲剝繭後發現有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端公司股票，因偵辦時機已成熟，故與母公司基亞所涉案件併同偵辦。

士檢表示，經召開多次專案會議，分析清查可疑交易，該案偵辦期間又接獲告發高端母公司即基亞涉有內線交易、非常規交易等犯行，兩案經深入比對分析後，研擬合併偵查作為，昨日執行搜索約談，張世忠等涉案人陸續到案。士檢表示，櫃買中心1年多來多次提供資料，但檢察官並不滿意，近日依檢察官設定的時段，提供交易分析報告後，深入研析歷次重大消息及對應的消息明確時點，以及各該時段的異常交易投資人，並函衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，將一併調查衛福部內部人員是否涉案。

高端29日晚間公告，台北公司和竹北廠都未遭搜索，但有兩名工廠員工被約談，兩人均已無保請回。另外，基亞則公告，配合協助調查，目前營運正常，對財務、業務並無重大影響。

（工商時報 杜蕙蓉、中國時報 李文正）