觀光局研擬修法 旅行業可代收旅平險保費

交通部29日預告修正「旅行業管理規則」條文，其中包含旅行業可透過網路平台與保險業合作推廣旅行相關保險並代收保險費，讓旅客購買行程及旅行險可以一站購足更便利。

交通部29日預告修正「旅行業管理規則」部分條文，預告期有60天，包含旅行業可與保險業合作推廣旅遊相關保險、提高旅客責任保險意外死亡投保金額從200萬提升到250萬，以及未經旅客同意不可兜售商品等。

交通部指出，由於消費者在購買旅遊行程、住宿、機票等旅遊商品時， 不少消費者會加碼保障自身旅遊安全，並請旅行社推薦保險公司，再自行洽商保險公司加購旅遊平安險，為增加民眾投保便利性及多元管道因此新增旅行業可以代收保險費。

此外，金管會就保險公司與旅行社合作申請辦理金融科技創新實驗案（消費者在旅行社旅遊平台購買旅遊行程時，得一併購買旅平險）結果報告 評估意見，建議考量本實驗模式提供消費者多元投保管道，並可提升投保效率及便利性，允許旅行業代收保費納入未來修正之參考。

另外，由於旅客在國內外旅遊時多次發生，行程中未載明卻出現兜售物品的狀況，讓旅客感覺被強迫推銷，如旅行社隨團服務人員擅自在遊覽車上兜售，或安排景區攤販上車向旅客兜售商品等，影響旅客出遊心情或是衍生消費糾紛。觀光局考量尊重旅客自主性，避免影響旅遊品質、減少消費爭議，因此明定旅行業應在旅遊文件中揭露其向旅客兜售商品並應取得旅客同意。

此次修正亦包涵提高旅客責任險意外死亡投保金額到250萬，觀光局指出，旅客搭乘飛機、船舶、火車等大眾運輸工具，因意外事故死亡者，依「大眾捷運系統旅客運送責任保險費率標準」、「船舶運送業投保營運人責任保 險及旅客傷害保險辦法」、「鐵路機構行車與其他事故損 害賠償及補助費發 給辦法」規定，其賠償金額皆為250萬元，故為加強保障旅遊消費者權益。

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