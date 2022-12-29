王必勝催打次世代疫苗 覆蓋率僅12％仍低

指揮中心指揮官王必勝29日表示，目前次世代疫苗覆蓋率僅約12％，仍相當低，目前國內疫情升高；大家都相望過個好年，希望現在開始到年前的時間可以儘速完成疫苗接種。同時呼籲長者、幼兒避免參加跨年等大型人多活動。

指揮中心表示，國際間COVID-19病毒變異株疫情持續，各國邊境亦逐步調整開放，目前國內疫情處於另一波的上升階段，且農曆春節將至，民眾洽商及旅遊等往來增加。

目前國內Moderna雙價BA.4/5次世代疫苗已提供滿6歲以上民眾追加劑接種，尤其65歲以上長者與感染COVID-19病毒後容易產生嚴重併發症之高風險族群，提醒儘速完成1劑雙價BA.4/5次世代疫苗之追加接種，提升免疫保護力。

指揮中心指出，目前65歲以上長者完成第二次追加劑接種率為43.8％，為維護長者及風險族群健康，降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，家中長輩如尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑接種者，請於其身體狀況較穩定時，協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所接種。

指揮中心進一步指出，亦鼓勵家中有長者或高風險族群之民眾、春節前後有出國規劃或家中有國外返台親友、已完成基礎劑但尚未接種追加劑者、曾感染COVID-19確診已康復滿3個月尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗，以及曾接種雙價BA.1次世代疫苗可依自身風評估，接種1劑雙價BA.4/5次世代疫苗。

指揮中心說明，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」（https://reurl.cc/7eW0AQ），利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各地方政府衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。

接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

指揮中心呼籲，接種疫苗無法百分之百預防感染COVID-19，但可降低重症及死亡風險，因此，提醒民眾仍應落實個人防護措施，另接種後民眾及家長可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報（https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA），藉由民眾自身或家長關注子女接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。

本土疫情升溫，民眾防疫建議。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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