2023年元旦上路 16項惠民措施一次看

行政院發言人羅秉成今（29）日轉述蘇揆在院會談話表示，歲末年終要向大家感謝，規劃元月起許多惠民措施，總計16項。包含調高基本工資；育兒津貼取消排富；調高基本生活費用；調高綜所稅免稅額跟扣除額；大宗物資調降措施到明年3月底；購買電動機車補助每輛最高7,000元；推出冷氣汰舊換新節能補助；因應升息，全面吸收紓困貸款增加利息等。

以下為元月起16項惠民措施：

一、調高基本工資，月薪調升至2萬6,400元、時薪176元，約232萬人受惠。

二、職業傷病診治及職災職能復健專責醫院上路，目前共有15家職業傷病診治專責醫院及28家職災職能復健專責醫院，約5萬餘人受惠。

三、育兒津貼及0-2歲托育補助取消排富， 約4.2萬名受惠。

四、調高每人基本生活費用，從2021年度的19萬2,000元變成19萬6,000元，明年5月報稅時適用，約230萬戶受惠。

五、調高綜合所得稅免稅額和扣除額，免稅額方面從8.8萬元調高到9.2萬元，明年5月報稅時適用，總計641萬戶受惠。

六、大宗物資降稅措施延長到3月底，延續進口黃豆、小麥及玉米免徵營業稅，水泥、汽柴油減徵貨物稅，以及牛肉、奶油、奶粉、小麥等22項貨品調降關稅，持續減輕業者營運負擔。

七、老舊大型車汰舊換新減徵貨物稅，每輛最高40萬元，約1.5萬輛受惠。

八、購買電動機車補助，每輛最高補助7,000，四年共計1.5萬輛受惠。

九、老舊車輛汰舊換新補助，以機車換電動機車來說，至少可領2,300元。

十、機車行補助，購置電動機車試乘車最高補助6萬元，購置維修診斷工具最高補助5萬元，四年預計1.4萬家機車行受惠。

十一、機車駕訓補助，完成訓練取得駕照補助1,300元，學員參加道路駕駛訓練班再補助1,200元，預計分別有4萬名、2,000名受惠。

十二、住宅冷氣、冰箱汰舊換新節能補助，每台3,000元，每年預計64萬台受惠。

十三、國產茶葉全面溯源標示，國產茶葉應標示產產銷履歷標章、有機標章或溯源農糧產品條碼，確保經營者跟消費者權益。

十四、健保費率不調漲，維持一般保險費率5.17％，補充保險費率2.11％。

十五、維持調減小規模營業人查定營業稅額，最低可免繳，約50萬家受惠。

十六、 因應升息，政府全面吸收學貸、青創、紓困貸款增加的利息，分別約78萬人、6萬家企業、159萬名勞工受惠。

圖／行政院提供

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