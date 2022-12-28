分析｜減碳期中考 恐淪雷聲大雨點小

國發會28日說明12項關鍵戰略計畫，分別訂出2030年減碳分階段目標，也訂出再生能源發電占比上看30％，但如何達成？過程不夠明確，只是一味把希望寄託在2030年之後的新技術。然而，當前技術做不到、綠電發電占比目標頻跳票，減碳期中考，恐怕淪為雷大雨小。

根據最新規劃，2030年當年發電占比為50％燃氣、30％再生能源、20％燃煤，相比2025年能源轉型目標，燃煤發電減少10％，再生能源多增加10％，期待逐年降低碳排放。惟實際上，政府忽略近年再生能源建設進度不如預期，原訂2025年目標，經濟部已坦承要延至2026年底才會實現，若2025非核家園政策不重新調整，2030年目標豈不是畫大餅？能否實現，令人存疑。

值得注意得是，當再生能源未來10年必須仰賴光、風電加大建設才能讓2030年達階段性減碳目標，建設量成為達標關鍵，但太陽光電最主要的地面型，如今因農地農用、魚電共生等一直被農委會卡關，經濟部想推動卻動彈不得，減碳目標豈不變成空中樓閣？若無法大破大立解決，能源轉型恐將淪為空談。

當記者28日詢問面對再生能源目前發展困境如何解決時，經濟部說，這是因疫情及學習曲線在初期所致，但這只能解釋近2年狀況；國發會則回應，會加強跨部會協調。以過去經驗觀察，跨部會協調大多拉高到副閣揆層級，但最終泰半還是各吹各調，有的部會做到跑斷腿，有的仍自掃門前雪，能源轉型豈能成功？

當2050淨零碳排目標確立，世界各國快馬加鞭並制定一系列策略達成目標，我國交出期中成績單只能稱為有意識到「要做淨零」，2030年要達標仍需部會齊心、眾志成城，否則政策喊得震天價響也沒用。一旦因政策遲延或力道打折扣，讓產業面對國際競爭少了強有力後盾，絕不是產業界樂見的結果。