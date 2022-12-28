推能源轉型 離岸風電單年度設置量逾1GW

太陽光電與風力發電為能源轉型推動重點之一，經濟部已逐步建立各類型再生能源推動所需的法規配套與示範，突破相關法規、環境等限制與挑戰。22日12時30分，太陽及風力瞬時發電量占當下整體負載達到約23.5%，為電力系統挹注乾淨電力，進一步替代燃煤發電，改善空氣品質。

經濟部統計，目前完成新增145座離岸風力機組，累積所有離岸風電設置188座離岸風力機組。太陽光電則年度預估可完成模組設置量達2.5GW，達年度設置目標。

經濟部表示，今年因疫情與颱風來攪局，離岸風電單年度設置量仍超過1GW，相較於去年1至10月離岸風電發3.7億度電，而今年1至10月離岸風力發電高達9.16億度電，10月發電量更突破2.1億度，而12月風力發電更穩定，但這樣的風況也造成施工上的高難度，目前離岸風電已累積188座，其中23座風力機組即是10月後公私部門共同努力所完成的。

展望未來，經濟部說，2023年規劃有彰芳二期與西島等風場，將累計有近2.4GW的離岸風電加入再生能源大軍，這也是示範風場237.2MW近7倍的裝置容量。

在太陽光電上，2022年光電模組設置量達2.52GW，首次達到年度設置目標量外，也找到新設置態樣，如漁電共生、屋頂等，將大幅提昇設置速率，達到各年度設置目標。

111年預估可完成模組設置量為2.52GW (累積10.22GW)，達年度設置目標(2.5GW)，其中年底如期併網2.02GW (累積9.72GW)，其餘部分預計明年第一季併網。

為進一步加速光電設置，經濟部針對土地、饋線、行政程序已建立推動模式。針對土地部分，引導業者適當土地設置，已公告2萬公頃漁電共生專區，協助業者簡化專區內海管審查程序。低地力土地與農委會合作，採私有土地公辦遴選廠商的方式加速設置。針對熱區併網饋線部分，台電推動9站10線加強電力網工程，於113年底前可增加5.55GW饋線容量，並推動共同升壓站機制，有效利用饋線容量，已核定23案共用容量2GW，使熱區案場可集結併網。

經濟部說明今年度風光雙箭推動過程，太陽光電是有史以來完成量最高的1年，今年單一年度可達成2.5GW的推動量。而離岸風電方面，藉由近幾年逐漸累積的海事工程經驗，對於海域天候與地質條件越來越熟悉，工程進度也越來越有把握，經濟部與各風場開發業者共同為離岸風電的進程努力不懈，以確保電力供應穩定，兼顧降低空污及減碳，達成能源轉型政策目標。

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