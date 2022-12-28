千人受益 17項達文西手術費將納健保

「肝部分切除術」等17項達文西手術費將納健保給付，預計最快將在明年3月實施，推估有千人可受惠。健保署長李伯璋表示，部分病人確實對達文西手術有臨床需求，醫師藉由達文西機械手臂輔佐執行精準的切除、修復和縫合，降低手術風險，未來民眾選擇「肝部分切除術」等17項達文西手術，僅需負擔達文西相關醫材費用。

在先前「達文西根治性前列腺切除術」與「達文西機械手臂部分腎切除術」手術費可以比照健保腹腔鏡手術項目申報後，健保醫療服務共擬會議在日前再通過「肝部分切除術」等17項達文西機械手臂輔助手術，手術費得比照健保胸（腹）腔鏡手術項目申報。

此外，健保署為維護達文西手術執行品質，訂定執行醫師之專科別限制、要求醫師須經訓練並由特定學會認證後方可執行達文西手術。將規範醫療院所執行17項達文西手術，應於申報費用後2個月內上傳術後14天內是否發生不良事件、術中出血量等手術及療效資料，以利後續臨床實證追蹤評估。

李伯璋表示，未來健保署仍會持續配合醫療科技發展及實際臨床需要，將新醫療技術納入健保給付，以提供民眾與時俱進之醫療技術，減輕就醫負擔，同時讓醫療提供者得到合理給付、改善現有醫療環境。

健保署表示，達文西手術近年常用於泌尿科、消化外科、胸腔外科等科別臨床治；惟經醫療科技評估（HTA），達文西手術因其設備購置、耗材及維修費用等成本，相較傳統手術昂貴，不符本土經濟效益且部分項目療效及安全性證據尚不充足。

健保署分別於2017年1月及2020年12月起，先行同意具安全及療效實證、執行醫師學習曲線純熟的「達文西根治性前列腺切除術」及「達文西機械手臂部分腎切除術」手術費得比照健保腹腔鏡手術項目申報，達文西相關之醫材仍由民眾自費。至於其他達文西手術之手術費及相關醫材費用則由民眾自行負擔。

達文西機械手臂輔助手術比照健保給付胸(腹)腔鏡手術項目表。圖／健保署提供

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