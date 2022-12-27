還稅於民有譜 擬周四討論

針對超收稅收逾4,000億，藍綠立委競相提案要求普發現金，總統蔡英文27日在記者會表示，本周將召開國安高層會議討論因應明年經濟情勢相應作為，重點是錢要花在刀口上，所有方案都會審慎評估。據悉，國安高層會議預計29日（周四）召開，將聚焦總體經濟振興、協助產業因應困境，及減輕民眾負擔等討論相應作為。

對於朝野喊出「還稅於民」、「發現金」等訴求，蔡英文表示，疫情影響台灣將近3年，加上明年經濟情勢挑戰性很高，必須預作準備，已請行政院討論各種方案，本周會找時間開國安高層會議，就總體經濟、產業所面臨的困境跟困難，討論相應作為。據了解，府方安排在周四下午召開。

蔡英文強調，在具有挑戰性經濟情勢下，社會上有些人需要國家特別照顧，政府會把他們一一找出來，不同階段有不同的作法，政府必須花時間思考應對作為，重點是「錢要花在刀口上」，幫助真正需要幫助的人，所有方案都會審慎評估。

對於直接發錢、發振興券或退稅，哪個可能性高？知情官員表示，都有在研議，惟強調若要救急、救窮，「何時發時間點很重要」，且發了如何有效率使用、促進消費，也是目前正思考的問題，如果普發現金民眾直接存起來，等於白費力氣。

另也有官員表示，現在已經不是討論那個振興政策比較有效，而是風向已變成「超徵稅收就是要還給民眾」，發錢機率可能會比發振興券高，國外像是美、日、韓新加坡都已經發錢，不再發振興券了。

至於財源從哪來？知情人士表示，「不是只是將超徵稅收拿出來用這麼簡單」，不管是直接發錢或發振興券，都需循立法院預算程序，超徵稅收必須先繳庫，歲計賸餘也要走決算程序，才能拿去編列預算，「這會期是不可能」。至於退稅，也要修改稅法，實施上更困難，還要考量公平問題。

藍綠立委對如何發錢各自較勁，綠委劉世芳、陳素月、莊競程、黃秀芳等人27日呼籲政府普發現金新台幣1萬元，對民眾才有感，且加強照顧弱勢階級，對受通膨衝擊產業持續紓困。國民黨團總召曾銘宗則表示，建議超徵稅收應還給民眾，對月薪低於3萬元以下的民眾，每人發現金3萬元，中低收入戶及低收入戶，每戶發現金10萬元。惟他也強調，政府負債6.3兆元，若將錢用來還債，國民黨也願意支持。

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