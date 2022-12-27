景氣入冬藍燈又亮了 1分數創逾13年新低

國發會27日公布景氣報告指出，受出口、生產、銷售下滑的影響，11月景氣轉為代表低迷的藍燈，為近四年首顆藍燈，景氣綜合判斷分數劇降至12分，更創下2009年6月以來最低，國內景氣轉為低迷，後續發展仍需密切關注。

國發會每月綜合海關出口、股價指數、工業生產等九項指標編製景氣綜合判斷分數，並依分數高低對映不同的燈號，以反映景氣走勢，分數介於9～45分。11月大減6分，降至12分，創下2009年6月以來最低分，燈號則由黃藍燈轉為藍燈。此外，景氣領先指標也是連續12個月下滑。

經濟發展處長吳明蕙表示，上次藍燈是在2018年12月（主因美中貿易摩擦，導致全球景氣放緩，我出口下滑），11月這顆藍燈是四年來首見，反映景氣相對低迷，主因美國、中國大陸等我國主要出口地區外需轉弱，而出口不好又影響生產、銷售、批發，以致燈號變藍燈。

吳明蕙表示，雖然景氣亮了四年來首顆藍燈，惟零售、餐飲表現還不錯，因此目前景氣可說是「外冷內溫」，至於內溫可以持續多久？她表示，明年政府公建投入6,000億，加以離岸風電、半導體等投資仍將持續，因此內溫可望持續。

她指出，近期仍有些正面訊息，例如邊境解封，觀光客來台11月已增至17萬，疫情趨緩也活絡了民間消費，此外製造業營業氣候測驗點也回升了，說明廠商的信心略轉樂觀，這些發展都有助維繫經濟動能。

至於12月景氣還有改善嗎？吳明蕙表示，隨著全球景氣轉弱，12月國內景氣仍有挑戰。國發會官員指出，11月美、中、日、歐的製造業採購經理人指數（PMI）皆降至50榮枯線以下，此外，美、歐、中的景氣領先指標也續下滑，說明國際景氣明顯轉弱。

展望未來，國發會指出，在俄烏戰爭膠著，全球通膨壓力持續，加以中國大陸疫情快速擴散，均加深全球下行風險，後續發展仍須密切關注。依國內外預測機構評估，這一波景氣低迷，須待明年上半年完成存貨調整之後，於明年下半年才可望復甦。