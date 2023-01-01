1/1前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|1/2（一）
|勞動部最新無薪假統計
|1/3（二）
|新光三越春節福袋記者會
中經院發布2022年12月台灣採購經理人指數
|1/4（三）
|星展銀行／2023年第一季經濟展望前瞻
群益投信2023年第一季投資展望
|1/5（四）
|戴德梁行2023年不動產市場展望報告
央行公布2022年12月外匯存底
2023美國CES Show開展
|1/6（五）
|LV台北101店改裝開幕主計總處公布111年12月物價統計
|1/7（六）
|松益發建設慈善晚會
國際財經焦點
|1/2（一）
|韓國12月標普全球製造業採購經理人指數（PMI）
歐元區12月標普全球製造業PMI終值
德國12月標普全球製造業PMI終值
法國12月標普全球製造業PMI終值
|1/3（二）
|德國12月失業率、通膨率
英國12月標普全球／CIPS製造業PMI終值
美國12月標普全球製造業PMI終值，11月營建支出
|1/4（三）
|日本12月自分銀行製造業PMI終值
德國12月標普全球服務業與綜合PMI終值，11月進口物價
法國12月通膨率、消費者信心
歐元區12月標普全球服務業與綜合PMI終值
美國12月ISM製造業PMI，聯準會公布12月貨幣政策會議備忘錄
|1/5（四）
|日本12月消費者信心
德國11月進出口與貿易平衡
英國12月標普全球／CIPS服務業與綜合PMI終值
歐元區11月生產者物價指數（PPI）
美國12月Challenger企業裁員人數、ADP就業人數、12月標普全球服務業與綜合PMI終值，11月進出口與貿易平衡，上周初領失業救濟金人數、EIA上周原油庫存
|1/6（五）
|日本12月自分銀行服務業與綜合PMI終值
德國11月零售額、工廠訂單
英國12月Halifax房價指數
歐元區12月通膨率、經濟信心、消費者信心、消費者物價指數（CPI），11月零售額
法國11月零售額
美國12月失業率、非農就業人數、汽車總銷售、ISM非製造業PMI，11月工廠訂單
陸港澳焦點
|1/2（一）
|2022年12月財新中國製造業PMI
|1/4（三）
|2022年12月財新中國服務業PMI
香港2022年11月零售業銷貨統計
|1/5（四）
|2022年12月進出口
|1/6（五）
|陸金所香港正式終止零售業務
|1/7（六）
|大陸春運正式開始，至2月15日
|1/8（日）
|新冠等級正式降為「乙類乙管」，擴大防疫鬆綁
台股一周焦點
|1/2（一）
|休市
|1/3（二）
|法說會
|台康生技
|1/3（二）
|興櫃買賣
|悠遊卡
|1/4（三）
|除息
|台驊投控
|1/4（三）
|法說會
|南茂
|1/5（四）
|除息
|環球晶、綠界科技
|1/5（四）
|法說會
|瑞昱
|1/6（五）
|除權
|晶焱
|1/6（五）
|法說會
|力成