1/1前瞻一周》本周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

1/2（一）勞動部最新無薪假統計
1/3（二） 新光三越春節福袋記者會
中經院發布2022年12月台灣採購經理人指數
1/4（三）星展銀行／2023年第一季經濟展望前瞻
群益投信2023年第一季投資展望
1/5（四）戴德梁行2023年不動產市場展望報告
央行公布2022年12月外匯存底
2023美國CES Show開展
1/6（五）LV台北101店改裝開幕主計總處公布111年12月物價統計
1/7（六）松益發建設慈善晚會

國際財經焦點

1/2（一）韓國12月標普全球製造業採購經理人指數（PMI）
歐元區12月標普全球製造業PMI終值
德國12月標普全球製造業PMI終值
法國12月標普全球製造業PMI終值
1/3（二）德國12月失業率、通膨率
英國12月標普全球／CIPS製造業PMI終值
美國12月標普全球製造業PMI終值，11月營建支出
1/4（三）日本12月自分銀行製造業PMI終值
德國12月標普全球服務業與綜合PMI終值，11月進口物價
法國12月通膨率、消費者信心
歐元區12月標普全球服務業與綜合PMI終值
美國12月ISM製造業PMI，聯準會公布12月貨幣政策會議備忘錄
1/5（四）日本12月消費者信心
德國11月進出口與貿易平衡
英國12月標普全球／CIPS服務業與綜合PMI終值
歐元區11月生產者物價指數（PPI）
美國12月Challenger企業裁員人數、ADP就業人數、12月標普全球服務業與綜合PMI終值，11月進出口與貿易平衡，上周初領失業救濟金人數、EIA上周原油庫存
1/6（五）日本12月自分銀行服務業與綜合PMI終值
德國11月零售額、工廠訂單
英國12月Halifax房價指數
歐元區12月通膨率、經濟信心、消費者信心、消費者物價指數（CPI），11月零售額
法國11月零售額
美國12月失業率、非農就業人數、汽車總銷售、ISM非製造業PMI，11月工廠訂單

陸港澳焦點

1/2（一） 2022年12月財新中國製造業PMI
1/4（三）2022年12月財新中國服務業PMI
香港2022年11月零售業銷貨統計
1/5（四）2022年12月進出口
1/6（五） 陸金所香港正式終止零售業務
1/7（六）大陸春運正式開始，至2月15日
1/8（日）新冠等級正式降為「乙類乙管」，擴大防疫鬆綁

台股一周焦點

1/2（一） 休市
1/3（二）法說會台康生技
1/3（二） 興櫃買賣悠遊卡
1/4（三） 除息台驊投控
1/4（三）法說會南茂
1/5（四） 除息環球晶、綠界科技
1/5（四） 法說會瑞昱
1/6（五）除權晶焱
1/6（五）法說會力成
工商時報 數位編輯