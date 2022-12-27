賴清德是接任人選?蔡英文：我覺得是啊!

總統蔡英文在暌違2年多後，記者會首度開放媒體提問，大家都把握機會問問題。對於副總統賴清德是否是總統最佳人選？蔡英文回應：「我覺得是啊。」她指出，賴清德進入政壇已久，有經驗。

記者會開了超過一個半小時，是蔡英文記者會少見的長時間。媒體除了對於兵力結構調整外，提出許多其他問題，包括內閣改組、辭黨主席後心情、經濟振興方案等。

內閣改組是否要換掉閣揆蘇貞昌，還是由蘇貞昌續任？蔡英文回應：「時候到了就會跟大家報告」。

是否再發振興券？還是要發現金？蔡英文表示，本周將召開國安高層會議，討論因應明年經濟情勢議題，開完後適時對外報告。

辭黨主席後心情是否比較輕鬆？蔡英文表示，禮拜三中午不必再主持中常會，有更多時間去做別的事情。

對於賴清德是否為總統繼任人選？蔡英文回應：「我覺得是啊」。為什麼賴清德能勝任總統？蔡英文認為，賴清德從政經歷比較長，有經驗。她也指出，賴清德辦公室就在樓上，平常就有很多會議會坐下來交換意見，沒有別的不同。

不過蔡英文也在記者會中表示，今天只是對兵力結構調整做報告，已經回答很多問題，她常常對著媒體講話，但只是沒有開放提問，以後還有機會對外說明，不要一次問完。

而媒體對於賴清德的提問，例如兵役制度調整是否會影響他2024年總統選情？賴清德都四兩撥千斤帶過，並沒有過多發言。