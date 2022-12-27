聘家庭看護移工加薪至2萬 可申請6千補助

因應家事移工自2022年8月10日起調整每月薪資至新臺幣2萬元，為降低薪資調整對於聘僱外籍家庭看護工家庭的影響，勞動部勞動力發展署（以下稱）提供雇主部分薪資補助配套措施，其中，一般雇主（非屬經濟弱勢）的薪資調整補助申請，依規定應在明年1月3日前向發展署提出申請，請雇主把握時間及時申辦。

發展署針對聘僱外籍家庭看護工的雇主，提供薪資補助，其中符合免繳納就業安定費的經濟弱勢雇主每月補助3,000元，最多補助3年，最高補助10萬8,000元；如非屬經濟弱勢雇主，而是一般聘僱外籍家庭看護工的雇主，則每月補助1,500元，最多補助至4個月，最高補助6,000元。雇主依規定提出薪資補助申請經審核通過，發展署會按季自動核算雇主可請領的補助金額，並於次一季第3個月5日匯入雇主提供的存摺帳戶。截至2022年12月15日止，已核准近4萬件申請案件，並已於2022年12月5日撥付首筆補助。

發展署表示，雇主申請薪資補助時，應檢附約定薪資達2萬元以上的勞動契約、雇主本人國內金融機構帳戶存摺封面影本，並且應在聘期有效期間提出申請，如聘僱尚未生效或許可已失效者，都不符合申請規定。

發展署提醒，聘僱外籍家庭看護工的一般雇主，有效聘僱期間落在2022年8月10日至2022年12月31日間者，應於明（2022）年1月3日前提出申請。至於符合經濟弱勢之雇主，有效聘僱期間為2023年8月10日至2025年8月9日之間者，則應該於114年8月11日前提出申請。欲想知道更多申請薪資補助相關資訊，可至發展署建置的跨國勞動力權益維護網站「調高家事移工薪資及薪資補助雇主專區」查詢，或撥打1955專線及勞動部客服專線(02)8995-6000進一步詢問。

延伸閱讀

中華電信宣布加薪 內部信曝還有彩蛋

挑戰年薪破百萬 王品調薪再招500人

看衰明年景氣 蝦皮母公司凍薪、砍年終