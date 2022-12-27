桃機11月旅客量大回溫 與去年同期多14倍

我國國門解封超過2個月，接下來亦將迎來小三通重啟，桃機公司與觀光局皆公布11月出入境相關數據，相較去年同期都大幅回溫，逐漸走向正常生活。桃機部分11月客運量為103.9萬人次，較去年同期成長顯著、增加1, 423％。另，觀光局指出，11月來台旅客達17.3萬人次，與去年同期成長1,186％，也比10月成長86％。

桃機公司1～11月份月客運量約為375.8萬人次，較去年同期增加359％，已是連10個月回升。11月單日平均客運量（包含出境、入境、轉機等）為3.5萬人次，其中以11月27日最多達到4.3萬人次，而2022全年度預估可達400～450萬人次。

至於貨運部分，11月總貨運量僅為19.2萬公噸，相較去年同期減少20％，為連續6個月的負成長。

根據觀光局的觀光市場慨況摘要報告指出，11月來台旅客為17.3萬人，與去年同期成長1,186％。主要客源市場旅客人次以日本21,204人次最多、成長率2,403％；其餘前五名依序為美國21,127人次（2,041％）、新加坡1.8萬人次（6,797％）、韓國1.32萬人次（5,239％）、歐洲1.31萬人次（883％）。

在新南向部分，根據觀光局統計，11月東協十國中原先每月來台超過萬人的國家有印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國及越南，除了馬來西亞9,671人次不到萬人外，其他地區都突破萬人為疫受首見。觀光局在11月亦重啟針對新南向6國（印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國）的「觀宏專案」，提供給無法有條件免簽國家旅客更便捷的來台簽證申請措施。

在國人出國部分，觀光局表示，11月國人出國27.6萬人次，與去年同期成長1,135％；跟10月相比成長61％。

另外，我國入境總量管制亦在12月10日取消，並且將在明年1月7日至2月6日實施金馬春節交通專案，為小三通重啟的第一步。

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