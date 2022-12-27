蔡英文今記者會 聚焦兵役

總統蔡英文27日上午10點於總統府召開國安高層會議，討論兵役延長等議題，中午邀請執政黨立院黨團立委在台北賓館溝通。下午3點30分於總統府召開記者會回應媒體提問，這是蔡英文暌違二年後，首次開放提問。

於此同時，民進黨英系立委羅致政、陳明文等七位立委串聯，26日共同發文呼籲行政院，在財政負擔許可下，全民發放現金1萬元，讓台灣經濟成果與民眾共享。惟代理財長阮清華指出，稅收「實徵數大於預算數」部分，不會單純發現金，不如採用公共政策，如先前三倍券、五倍券與經濟復甦結合。

總統府發言人張惇涵表示，為因應國際政經局勢變遷，蔡英文近期會就台灣整體的經濟情勢與因應策略，另行召開國安高層會議，盤整行政院與各部會共同準備方案，確切時間另行發布。

行政院發言人羅秉成表示，台灣這幾年因政府量入為出，加上防疫有成，經濟又能維持成長，中央政府才能連續幾年都有賸餘。但因疫情與俄烏戰爭影響，明年全球經濟將面臨重大挑戰，民生經濟會受到衝擊。為因應來年變局，蘇揆已指示各部會研擬各項關於疫後振興以及弱勢照顧的方案，正由各部會彙整意見中。

阮清華26日在立院備詢表示，若要還稅於民需經過預算程序，且用什麼方式處理，也要通盤考量，恐怕還得舉債支應，必須綜合考量。