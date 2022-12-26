元旦新制 民眾權益搶先看

明（2023）年元旦新制包羅萬象，包含基本工資月薪調高至2萬6,400元、時薪調至176元。國民年金保費將上調至10％；勞保費率則將調高至12％，這些都將使民眾荷包縮水。另為節能，汰舊換新購買能源效率分級標示一級冷氣、冰箱，每台可申請3,000元補助。

明年元旦新制攸關民眾權益至鉅，其中基本工資將調整，月薪由2萬5,250元調整至2萬6,400元；時薪由168元調整至176元。而勞保費率調漲至12％，以一領取基本工資勞工為例，勞保費用將增加53元，雇主負擔增加186元，工會勞保費用則增加159元。

另國民年金投保費率及月投保金額也從9.5％調升到10％，月投保金額提高為19,761元，一般被保險人每月增加保費144元，自付金額需繳1,186元。

在健保部分，同一疾病每次住院自行負擔費用上限從4.3萬元調高到4.8萬元、全年累計住院自行負擔最高金額從7.2萬元調升至8萬元。

值得注意的是，明年稅制方面有多項新制即將上路。包括個人CFC課稅新制將施行，以防杜台商或個人在低稅負國家或地區成立受控外國公司（CFC），保留盈餘不分配以規避稅負，以接軌國際反避稅趨勢，維護租稅公平。另2022年度每人基本生活所需費調高至19.6萬元，增加4,000元，2023年5月報稅適用。

2023年起，民法修正年滿18歲即為成年，其中對房地合一自住房地租稅優惠、綜所稅中受撫養親屬免稅額、及遺產稅扣除額等三大稅目造成影響，例如遺產稅扣除額將少扣100萬，遺產稅將增加。

在減碳政策方面，經濟部補助民眾購買電動機車政策明年起再展延四年，重型及輕型等級每輛7,000元，小型輕型等級每輛為5,100元，另採用國產電池芯則加碼補助3,000元，亦即最高可補助1萬元。

環保署祭出新制，汽車汰舊換電動車，可領取空污補助2,000元、減碳獎勵1.2萬元，再加上回收獎金1,000元，相當最高可領1.5萬元補助。

節能家電上，經部祭出汰舊換新，購買能源效率分級標示一級的冷氣、冰箱，家戶均可申請每台最高補助3,000元。

此外，為響應環保政策，連鎖便利商店及連鎖速食店明年元旦起，應有5％門市提供循環杯借用服務。

交通方面，因應市區公車2030年全面電動化政策，明年起汰舊換新及新闢路線購車，交通部不補助柴油大客車。