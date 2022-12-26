阮清華：國安基金 不排除護盤2年

國安基金執行秘書、財政部代理部長阮清華26日出席財政、內政委員會聯席會議接受立委質詢時指出，國安基金進場時間「不排除兩年」，主要是因這次經濟情勢比2009年（金融海嘯）時更嚴重，可能持續時間更長，不確定因素較多。

昨天也是阮清華接任代理財政部部長後，首次出席立院接受質詢。國安基金是今年7月中旬進場，若護盤2年，此波進場時期可望到2024年7月份。

對於各經濟預測機構紛紛下修今、明年全球及台灣的經濟成長率，阮清華說，現在都在密切關注。而立委詢問今年台灣經濟成長率保住2.5％有無問題？阮清華強調，還要關注，要仔細看，因為經濟情勢變化相當快。外界關注國安基金動向，阮清華說，股市跟經濟會連動，而國安基金進場以來，股市還是上漲。

立委質詢，國安基金這次進場會不會過年，甚至在經濟未回溫下，甚至留在股市兩年。阮清華強調只要國安基金委員會議沒有決議退場，國安基金都會在場，時間不排除兩年，因這次經濟情況比2009年更嚴重，持續時間更長、比較久，不確定因素較多。

今年7月12日因市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定因素仍多，經國安基金管理委員會討論及共識決議，授權動用國安基金資金執行史上第八次市場安定任務。

針對阮清華國安基金護盤時間「不排除2年」的說法，國內投資專家一致按讚，認為這樣說法對於市場較「安全」，因股市的變化難以預測，政策宣示護盤時間及空間都拉長，可以備而不用，也有助於護盤的彈性。

台新投顧副總黃文清表示，2022年因通膨嚴重帶動各國升息、庫存調整，造成景氣衰退的疑慮，與2008年金融海嘯時略有不同，預期這二大利空，明年上半年即可告一段落。

黃文清說，接下來股市就可能回穩，再以過去國安基金護盤經驗來看，都是在市場放量上漲時逢高分批調節，不會對股市造成影響，國安基金護盤宣示拉長至2年讓操作更有彈性，也是最安全的。

華南投顧董事長儲祥生指出，目前電子業庫存情況確實仍嚴重，此時國安基金宣示要護盤2年，這是安全、好的做法，也有可能「備而不用」，至少不會出場，也可解除外界的疑慮。

對於台股後市表現，儲祥生說，隨著經濟情況不好，大陸疫情再起，股市仍有變數，但「股債市一定要漲起來，一旦股市回升，市場消費動能就起來，這樣才能良性循環。」