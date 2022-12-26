確認「僱傭關係」 勞動局出手開罰博客來

遭律師陳又新踢爆博客來以「承攬契約」與清潔婦簽約20年，勞動部26日表示，職安署北區職安中心會同台北市政府勞動局今派員進行勞動檢查，經查發現博客來未製備勞工名卡、工資清冊與給予特別休假，將依法進行處分，另外未投保勞健保部分，也將分別函請權責機關處理。

律師陳又新日前在臉書粉絲專頁上公布法律諮詢時遇到的個案，一名清潔婦人在工作20年後遭解僱，卻領不到半毛資遣費，但回頭檢視契約發現博客來與她簽訂的是承攬契約、並非僱傭契約。這件事情也隨著社群散播而發酵，博客來母公司統一超商不僅火速回應、將博客來總經理江呈欣立即調離現職，並即刻啟動內部調查，最後博客來與清潔婦人依照20餘年僱傭年資算出和解金額，並由清潔婦人確認完成和解程序。

即便博客來與清潔婦人達成和解，勞動部職安署北區職安中心會同臺北市政府勞動局於26日派員赴「博客來數位科技股份有限公司」針對李姓清潔工勞資爭議案實施勞動檢查。勞動部表示，經檢視雙方勞務契約，明確規範李姓清潔工應受博客來之指揮提供勞務與接受工作上之指導，初步結論雙方屬勞雇契約。

另外，博客來未製備勞工名卡、工資清冊與給予特別休假，分涉違反勞動基準法第7條、第23條與第38條等規定，除依法通知改善外，將依程序進行處分。另未投保勞健保部分，亦將分別函請權責機關處理。

北市府認違法「最高罰百萬」

國內知名網路書店博客來與清潔人員爆出簽訂「承攬契約」衍生勞資糾紛案，台北市勞動局表示， 26日已派員前往公司實施勞動檢查，勞動局初步認定該公司與清潔人員具有僱傭關係，並發現違法情事。

台北市勞動局長高寶華說明，上週末發生社會關注勞資爭議案件，勞動局非常重視，立即派員進行勞動檢查，今日初步檢查發現，經調查，該名清潔人員除了上班時間、地點有受到拘束，契約內容也明示需受公司指導指示，且清潔工作使用的相關耗材也是由公司提供，已符合勞動契約特有的從屬性，雙方具有勞雇關係，受勞動基準法所拘束。

北市勞動局表示，今日檢視公司提供資料，發現該公司未置備勞工名卡、工資清冊，也未依勞工工作年資核予特別休假，初步認定涉有違反勞動基準法第7條、第23條及第38條規定之虞，將進行依相關行政裁罰審查事宜。一旦確認違法事實，得分別處以新台幣2萬元至100萬元之罰款。至於社會關注之未投保勞工保險部分，因涉及勞工保險條例，已由勞動部另案派員稽查。

高寶華強調，對於事業單位誤用或濫用承攬契約，勞動局皆嚴格檢視，請事業單位勿以身試法，損害勞工權益。同時呼籲，如有勞工朋友有相關問題，可透過台北市政府「HELLO TAIPEI單一陳情系統」反映，勞動局將儘速協助解決爭議。

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