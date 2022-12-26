衛服部公布元旦5新制 國保費率調至10％

2022年即將結束，衛福部2023年將有5大項新制將上路。

一、調整國民年金費率及月投保金額

2023年1月1日起國民年金保險費率由9.5％調整為10％，月投保金額由18,282元調整為19,761元。影響民眾約271萬人，但是低收入戶及重度以上身障者政府全額補助不受影響（約15萬人）。社會保險司表示，月投保金額調高，領取的保險給付（如生育、喪葬、老年年金等）金額亦將同步增加，受益人數約144萬人。

此外，國保基金每年亦可挹注約24億元的保費收入，不僅全數作為被保險人未來給付支用，且增進基金財務之健全。

二、健保住院應自行負擔費用的最高金額

2023年保險對象於急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，同一疾病每次住院應自行負擔費用之最高金額為4.8萬元，全年累計應自行負擔費用之最高金額為8萬元。推估受影響人數約為1.32萬餘人，增加部分負擔金額約6,371萬元。

三、修正「全民健康保險投保金額分級表」

因應基本工資調整，健保投保金額第一級修正為26,400元（原25,250元），修正後分級表共50級（原51級）。健保署配合修定「全民健 康保險保險費負擔金額表」，並自2023年1月1日實施。 衛福部表示，整體保費收入年增56億元，影響人數共約793萬人。政府部補助款全年增加約19億元；而雇主負擔增加約15億元，其中民營雇主約14億元，政府為雇主約1億元。

四、疫情期間對於戶籍遷出國外國人健保權益保障措施

自2018年1月1日起戶籍遷出國外且健保退保者，只要在2020年1月1日到2023年6月30日期間返國並恢復戶籍，參加健保時，得申請不受6個月等待期限制。（原訂於2022年12月31日終止，考量疫情及國人返國規劃期程，延長受理至2023年6月30日止。）

五、未滿2歲之育兒津貼及托育補助取消排富條款

2023年起，未滿2歲之育兒津貼及托育補助取消綜合所得稅稅率未達20％限制。預估育兒津貼影響1.3萬人、托育補助影響約3,600人。

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