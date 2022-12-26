抖音禁令擴民間？政院資安會報做這結論

外界關心抖音禁令是否擴及到民間，行政院今（26）日下午召開國家資通安全會報討論。行政院發言人羅秉成表示，由於尚無法律明文授權依據，將蒐集國際相關作法及國內社會各界意見，審慎研商評估有無修法的必要性。

26日國家資通安全會報針對「資安推動策略及重要工作」與「危害國家資通安全產品現況盤點與後續管理措施」等議題進行討論。

羅秉成轉述，有關「資安推動策略及重要工作」一案，由於資安攻擊方式不斷演變，雖無法確保不發生資安事件，但請各部會務必做到遭遇資安事件時，應能快速復原，更重要的是，必須從事件中掌握到自身的脆弱點，正面積極處理，並強化防護。

羅秉成又轉述，針對「危害國家資通安全產品現況盤點與後續管理措施」一案，依據2019年實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，公部門已不可使用危害國家資通安全產品，包含如抖音等陸製影音媒體社群App當然也包含在內，近期政府也再次重申此項政策，至於是否應擴及禁止民間使用一事，尚無法律明文授權依據，將由羅秉成召集會議，蒐集國際相關作法及國內社會各界意見，審慎研商評估有無修法的必要性。

另為因應近期國際情勢變化，網攻影響範圍擴及公眾活動場地，今年11月28日已修正公告「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，公眾活動或使用場地，不得使用危害國家資通訊產品，尤其是傳播影像或聲音功能產品，應將限制事項納入委外契約或場地使用規定中，各資安長務必嚴加執行，資安署會不定期檢視各機關辦理情形。

羅秉成再轉述，鑑於物聯網設備應用蓬勃發展，企業與民眾很可能買到陸牌連網設備，針對有攝影鏡頭、會產生公共安全疑慮之產品，政府有必要再強化資安防護，目前政府機關已建立16項產品（如攝影機、電子鎖）的物聯網資安產業標準與檢測能量，未來可評估提升為國家標準可行性；此外，亦請各主管機關應提升業管產業資安意識，並鼓勵企業、民眾採買具資安防護連網設備，共同做好資安防護。

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