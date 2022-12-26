影響千萬人荷包 元旦十大勞工新制有好康

從2023年元旦開始，10大勞工新制就要上路了，悠關大家荷包，有哪些改變呢？最重要的就是基本工資漲至26,400元，時薪漲至176元，勞保費率也增0.5%至12%，等於勞保費又變貴了，以明年基本工資計算，平均每人要再多負擔53元，但新推出的職業病醫院、大專青年預聘計畫，都能保障勞工權益、有利就業，是讓人振奮的好消息！

1、 調高基本工資

每月基本工資從25,250元漲至26,400元，增加1,150元；時薪從168元漲至176元，增加8元，估計將有232萬名勞工受惠。

2、調高勞保費率

依《勞工保險條例》第13條規定，勞保費率從11.5%調高至12%（含就業保險費率1%），明年勞工平均保費增加36元，估計受影響約1043萬人。以明年基本工資26,400元計算，勞工每月保費需多負擔53元，雇主每人增加185元。

3、修正勞保分級表

因應基本薪資提高，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」第1級月投保薪，皆從25,250元調高至2萬6400元，估計將影響721萬人。

提早就業津貼 改簡訊通知

4、逕調勞就職保&勞退提繳工資

勞保局配合基本工資漲至26,400元，主動辦理勞保、就保、職保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資逕行調整作業，預估將有970萬人受惠。

5、簡訊通知就業保險津貼

就業保險提早就業獎助津貼於核付次日，以手機簡訊通知，不再寄送書面核定函，預估將有3.6萬人受惠。

6、勞基法第84條限定2類人員

適用勞基法第84條之1規定之各縣市抽水站之操作人員及事業單位之首長、主管及獲有配車人員之駕駛，僅限各機關或單位自行僱用者，委外人員回歸勞基法一般規定，預估有近千人受惠。

職業病、復健醫院將上路

7、試辦家事移工入境講習

試辦來台5年內家事移工的入境講習服務，並可線上申辦聘僱許可、居留證、入國通報、全民健保及職災保險等申請，預估將有5萬人受惠。

8、職業病醫院上路

據勞工職災保險及保護法第73條規定，職業傷病診治醫院將提供職災勞工更完善的診治服務，預估將有5萬名職業傷病勞工受惠。

9、職災職能復健醫院上路

據勞工職災保險及保護法第66條規定，職能復健醫院將協助擬訂復工計畫，預估將有1,500名職業傷病勞工受惠。

10、祭出「大專青年預聘計畫」

為鼓勵重點產業，預聘大專校院畢業前1年的在校生，以進行實務培訓，預計後天（28日）將發布「大專青年預聘計畫」，估計明年將協助2千名大專青年參訓。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠 ）

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