12/26疫情｜本土＋14,162例 連6天增溫

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增14,234例COVID-19確定病例，分別為14,162例本土個案及72例境外移入；另確診個案中新增14例死亡。疫情監測組長周志浩呼籲，目前病例數快速增加，呼籲民眾儘速接種疫苗，注意戴口罩、勤洗手。

指揮中心表示，今日新增之14,162例本土病例，為6,628例男性、7,525例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,812例），台中市（1,827例），桃園市（1,691例），高雄市（1,451例），台北市（1,446例），台南市（1,144例），彰化縣（652例），新竹縣（641例），新竹市（426例），苗栗縣（365例），屏東縣（273例），雲林縣（271例），南投縣（223例），宜蘭縣（192例），基隆市（174例），嘉義縣（161例），花蓮縣（143例），嘉義市（89例），金門縣（80例），台東縣（54例），澎湖縣（46例），連江縣（1例）。

指揮中心指出，今日新增14例本土病例死亡個案，為11例男性、3例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年11月29日至12月23日，死亡日期介於12月17日至12月23日。

指揮中心說明，今日新增72例境外移入個案中，為38例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自韓國（2例），中國、日本、英國及泰國（各1例）移入，另66例感染國家調查中。入境日期介於今年11月29日至12月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,618,658例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,904,089例排除），其中8,713,634例確診，分別為39,514例境外移入，8,674,066例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,113例COVID-19死亡病例，其中15,096例本土，個案居住縣市分布為新北市2,948例、台北市1,644例、台中市1,608例、高雄市1,482例、台南市1,126例、桃園市1,120例、彰化縣950例、屏東縣585例、雲林縣497例、南投縣492例、苗栗縣414例、嘉義縣392例、宜蘭縣322例、基隆市313例、花蓮縣262例、嘉義市258例、新竹縣254例、台東縣192例、新竹市163例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。