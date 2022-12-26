蛋價漲漲漲 農委會揭關鍵主因：不是缺蛋

今年蛋價隨著蛋荒持續上漲，一直到10月初蛋價才首降2元，農委會表示，目前雞蛋的供需量已持平，但有業者表示，目前仍調不到蛋使用。農委會今(26)日表示，是因為調貨時間差，不是缺蛋。

農委會主委陳吉仲不久前指出，今年3月每天供應量為10.8萬箱，目前已有12萬箱，以一箱200顆來算就是2400萬顆，供應量絕對充足，目前產蛋率已從6成多提升到7成2，只要產蛋率提升、單位成本下降，並透過產銷供需，蛋價才有機會再進一步回穩。

雖然農委會強調雞蛋供應無虞，但仍有產業團體不滿指出，政府說蛋量充足，但現在仍調不到蛋，質疑又是下一波蛋荒的前奏。

農委會副主委黃金城表示，現在雞蛋調貨出下時間上的延遲，例如花蓮、台東等縣市因為自身的產蛋量不足，和蛋商調度到販賣點還需要時間，但其實蛋量是夠的，供需也剛好打平，並不是缺蛋。

近期H5N1亞型高病原性禽流感(HPAI)持續延燒，今年截至12月25日確診HPAI案例禽場計40場(28例為H5N2，12例H5N1)完成撲殺約38.1萬隻，但尚未有蛋雞場出現疫情。

黃金城表示，每年用蛋高峰為12月到1月，現在看來預計還有2周的用蛋高峰，這次農曆過年市場休市，屆時會有很多剩出來的蛋，目前生產量和市場需求都是穩定的，之前從日本進口1000多萬顆雞蛋，現在還有650萬顆，若之後仍有不足，會和加工廠協調優先調度給民生使用。

（中時 李柏澔）