冷氣冰箱舊換新補助出爐 最高補貼5千元

為加速老舊耗能家電退場，促進住宅節約用電，經濟部推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，民眾自2023年1月1日起購置能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機補助新台幣3,000元。

申請期間自2023年2月1日至2023年1月15日止，如補助經費用罄，將提前截止受理，有意申請民眾請把握時間。

本次家電補助強調汰舊換新，民眾必須在補助購買期間內完成冷氣、冰箱新機購置與舊機汰換，才符合補助申請條件。經濟部能源局提醒，請民眾在業者到府安裝冷氣、冰箱並回收舊機時，一併向業者索取環保署廢四機回收聯單第三聯，並確認回收品項為冷氣或冰箱，以作為家電汰舊證明。

民眾如以網路申請，只要至補助專屬網站完成手機身分驗證，依指示填寫申請資料並上傳身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票（含產品型號銷售明細）、產品保證書或保固卡、環保署廢四機回收聯單等資料，送出後即完成申請。

此外，民眾購買能效1級冷氣冰箱，除了經濟部每台補助3,000元，明年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達2,000元，合計可獲得5,000元節能補貼，民眾可把握機會除舊佈新，汰換老舊耗能家電，共同響應政府節能政策。