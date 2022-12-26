寒假最高22.4萬人出國 政院籲嚴陣以待

行政院長蘇貞昌今（26）日上午召開擴大防疫會議，對於春節期間值國內外旅遊之際，要求指揮中心嚴陣以待。指揮中心也預計寒假放假當周出國人數最高增至22.4萬人。指揮中心表示，鄰近國家中，大陸本土疫情嚴峻，自12月13日起大陸官方停止公布無症狀感染者數據，又於12月25日早上公告，即日起不再發布每日疫情資訊。

指揮中心說，預期大陸隨元旦、春節連假返鄉人流將增加傳播風險，疫情將自城市向農村地區擴散，推估整體疫情可能持續逾三個月。

此外，有關國內疫情部分，指揮中心說，全國新增病例數上升，各年齡層都有微幅增加，將持續加強長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並宣導個人衛教防護措施。

指揮中心指出，12月10日起已取消入境人數上限，最近一周入境人數為172,963人次，較前一周增加7.7％，其中自大陸入境6,146人次（占入境總人數3.6％），預計寒假放假當周出國人數最高增至22.4萬，至於返國／入境人數於農曆春節結束當周將增至20.5萬人次，農曆春節前一周自大陸入境訂票人數已增至10,795人次。

此外，交通部補充，經統計自本周起至農曆年後從大陸返國的航班均尚有機位，訂位率介於4到6成之間。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94％，第2劑為88.7％，第3劑為75.1％，第4劑施打率則為18.9％，累積施打已超過6,493萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。蘇貞昌指出，台灣由於防疫成效良好、國人配合，除了國內管制措施逐漸放寬外，邊境也已從本月開始取消入境人數上限，國人目前已逐步進入正常生活，不過基於最靠近我國的大陸官方公布疫情數據有嚴重低估的情形，而根據相關報導，大陸疫情已有急速上升的趨勢，造成都會地區醫療體系嚴重負荷，請指揮中心持續緊盯相關資訊，並透過各種方式於第一時間掌握正確資訊，保持警覺並做好各項應對準備。

蘇貞昌也說，自明年1月7日起將實施「金馬地區民眾春節交通專案」，外島量能較為不足，有必要的話請指揮中心先儲備足夠藥物以及做好醫療支援的規劃。

蘇貞昌表示，歲末年終及農曆春節期間之際，國人已陸續安排親友聚餐、國內外旅遊或參與大型活動，雖然指揮中心在疫情爆發後已有三次面對農曆春節的防疫經驗，但有鑑於中國疫情有爆發趨勢，也請指揮中心嚴陣以待。

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