終結連十降！台經院11月製造業景氣轉揚

台灣經濟研究院發布11月景氣動向調查結果，製造業營業氣候測驗點84.79點、月增0.87點，終結連續十個月下滑，服務業為91.21點、月增0.31點，也在連三個月下滑後轉上揚，但營建業85.60點、月減0.24點，已連四個月走跌。

台經院院長張建一表示，國內製造業受到終端需求走弱，產業鏈調整庫存影響，11月出口、生產與外銷訂單表現明顯滑落，製造業廠商對當月景氣看法多呈悲觀與持平，預期東協、印度等市場經濟展望樂觀，大陸經濟也可望逐漸回穩，加上廠商庫存調整逐漸完成、升息步調趨緩，因此看好未來半年景氣表現的廠商比例較上月調查相比明顯增加。

製造業對當月及未來半年景氣看法，經該院模型試算後，製造業營業氣候測驗點為84.79點，較上月修正後的83.92點增加0.87點，結束今年來前十個月下滑轉為上揚，但不能僅看一個月上揚就下定論，景氣變化仍需觀察後續走勢而定。

張建一指出，服務業雖因為進入歐美消費旺季，但市場消費情勢卻相對冷淡，令貨櫃運輸需求疲軟，海運價格持續走跌，航空貨運業務量價齊縮，使得運輸倉儲業看壞當月與未來半年景氣表現。且儘管新興科技應用需求延續，受終端消費動能走弱，客戶持續庫存調整，恐抑制拉貨力道，令批發業持平看待當月與未來半年景氣表現。

服務業11月服務業營業氣候測驗點為91.21點，較上月修正後的90.90點增加0.31點，結束連續三個月下滑轉為上揚。

三大產業中僅營建業11月測驗點續下滑，張建一說明，當月營造業與不動產業對景氣看法持續轉差，營建業因部分建築工程和機電整合工程業者的進度有所延宕，且民眾修繕房屋需求也有所下滑。不動產則受制於大環境的壓制，使得房市整體買氣不盡理想。

未來半年不論營造業或不動產業景氣看法，仍呈現謹慎保守態勢，特別是不動產業，在經濟成長率趨緩、房貸利率調升效應浮現、房市調控未鬆綁，短期內房市價量表現恐不佳。反應在營建業11月營業氣候測驗點85.60點、月減0.24點，已連續四個月呈現下跌。

台灣經濟研究院景氣動向調查，三大產業營業氣候測驗點走趨。圖／台灣經濟研究院提供

延伸閱讀

三大產業營業氣候透佳音 唱衰者少了 明年Q2春燕可期

大鷹變小鷹 台經院：台灣經濟沒衰退疑慮

台經院：今年GDP成長不保4 明年不保3