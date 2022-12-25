巨大震撼 國安會議今提對策

總統蔡英文26日（周一）起將陸續召開國安高層會議，就台灣整體經濟情勢及國安議題進行討論，因應明年全球不景氣，製造業面臨庫存壓力，在巨大（捷安特）掀開資金流壓力鍋後，府院將協調公股行庫勿雨天收傘，助產業度過景氣寒冬，另針對在職員工及研發人才進行培訓予以擴大補助。

官員坦言，明年度預算都已送立院，若要額外編列預算做振興經濟，恐趕不上本會期立法通過，不排除由主計總處盤點資金情況，若需動用歲計賸餘或追加預算，伺機在下會期向立院報告。

蔡英文26日（周一）起分場次、議題陸續召開國安會議，周一先就經貿議題打前鋒，將請有關單位報告國內外經濟情勢，協助企業拓展外銷。

知情官員表示，各國不斷升息，需求趨緩，在製造業各業別庫存水位壓力快炸鍋下，明年出口和外銷訂單都不樂觀，府院高層盼祭出政策工具，讓經濟成長保溫。惟物價仍處於高點狀況，也將思考如何減輕民眾負擔，針對企業經營困境提出相對應方案。

知情官員指出，巨大展票掀開庫存壓力鍋，預計明年第二季之後才能逐步消化，中小及傳統產業尤需政府伸出援手。官員說，國際景氣走弱，明年上半年我國出口、訂單仍將持續衰退，根據主計總處估計，我國明年上半年出口衰退5.6％，以傳統產業、中小企業所受衝擊最大，如何提供金融協助，助其度過難關是重中之重。

經濟部將建議協調公股銀行、主要放款銀行，不要因廠商面臨短期訂單壓力而在雨天收傘，另展延紓困貸款並補貼央行升息後利息差額，在資金方面盡力協助。

人才部分，官員表示將趁景氣淡季鼓勵業者針對在職員工進修及研發人才培訓擴大補貼，協助業者培育智慧製造、低碳知識。

同時，將鼓勵企業趁不景氣多投入研發，協助企業減碳、碳盤查、節能，工業局將找出一條供應鏈中心工廠以大帶小，並成立輔導團協助減碳製程及設備調整，進而予以補助，且會擴大研發補助量能範圍。至於額外補助預算尚待向主計總處爭取。

另知情官員表示，針對小商家減稅紓困已展延至明年6月，但若景氣不佳，不排除會再繼續延長，至於其他企業界盼減營所稅或營業稅等減稅措施，都要修法，除已在立院的產創條例針對國際供應鏈廠商加大減稅力道外，其他恐都緩不濟急。

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