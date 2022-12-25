台美貿易倡議 1月中在台談判有譜

台美21世紀貿易倡議11月舉行首次談判會議，行政院經貿辦先前透露明年農曆年前有望舉行第二次談判，且積極爭取來台。據悉，相關單位已收到通知，美方來台「有譜」，預計進行2～3天談判，主軸圍繞四項優先議題，若談定被視為第一階段成果，可望進一步簽署協議。

台美21世紀貿易倡議自8月中宣布啟動談判，於11月8日、9日在美國紐約召開首次談判會議。至於第二次會議時間及地點，經貿辦先前透露，在農曆年前、1月中旬舉行，且將爭取來台談判。

據悉，我方日前已接到通知，美方來台機會大，惟我方憂心「沒有踏上飛機前都不算數」，暫不透露日期、行程及下塌飯店等資訊，將在適當時機對外宣布。

據側面了解，目前已敲定談判代表層級，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊，他的層級約是我國司長以上到次長級之間，已具備談判決定權；我方則由經貿辦副總談判代表楊珍妮帶隊上場。

台美談判聚焦11項議題，第二次實體會議觸及議題，以四大優先議題為主，包含貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規實務等，「但其他也不排除討論到」，像數位貿易就有可能被討論。

實際上，第二次實體談判會議召開前，我方與美國已經陸續進行十餘次視訊會議，各工作層級互相了解對方需求，方便在實體會議時一次性大彙整。

先前我方表示，今年底有望有小部分成果，據悉，第二次實體會議希望將四大優先議題談定，並進一步約定簽署協議時間，但該協議名稱是否為BTA（雙邊貿易協定）？要怎麼定義跟包裝，仍待雙方人員討論。惟雙方已有簽署或共同宣稱的共識，屆時會視為台美貿易倡議談判第一階段的成果，最終目標是明年底前完成整個BTA協議談判。

對於外界憂心，1月中旬剛好是內閣改組時機，是否會影響台美談判。政院官員認為「應該不會」，因為台美談判屬技術階層的談判，也是兩個國家都已經同意並認同積極進行的一件事，政務官去留沒有太大影響，仍會有專業人員進行談判，「相信會一直走下去」。