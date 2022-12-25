搶救退休金 從博客來事件搞懂承攬、僱傭

網路書店博客來爆發涉嫌「假承攬真僱傭」的爭議，解僱工作20多年且不識字的清潔婦人，且原屬僱傭關係的兩人，卻簽承攬合約，導致退休金也落空，博客來勞資糾紛慘遭「炎上」。

「承攬」分成「承攬定作人」與「承攬人」之間的承攬（包工）關係。雙方只就承攬的業務內容議定承攬報酬，並沒有指揮、監督、考核的關係，承攬人也可以同時承攬不同工作，惟在「承攬契約」之中，定作人僅須負擔「瑕疵擔保責任」，等於雇主只需要在發現有瑕疵時，才需要負責，不用負擔承攬人保險（勞、健保）及退休金等費用。

針對博客來該案，法界人士表示，勞動契約屬於諾承契約，公司發出錄取通知時，契約即可完成，就算只有「口頭約定」也可以，並且若勞工跟雇主若簽署的合約為「雇傭關係契約」，雇主必須依法替受僱者提供「退休準備金」以及「勞保」，作為其工作上保障，而承攬在勞務給付上，只要完成約定工作，企業即應給付報酬給承攬人，屬於非固定性或非繼續性（不是每月支付）的報酬。

就該案婦人來看，與博客來簽署的是承攬契約，卻要打卡上下班等，受定期支付報酬，就法律的視角來看，實屬典型僱傭關係，僱主為規避勞工保險及退休準備金，以一年一簽的承攬契約，欲規避僱傭關係責任，亦即「脫法」行為，該承攬行為無效。

爭議事件發酵之後，博客來已與婦人初步以百萬元和解，總經理江呈欣也遭拔除、調離現職，博客來母公司統一超商緊急發布公告致歉，強調「這件事違反集團內做人做事原則」，承諾啟動內部調查，將與當事清潔婦重簽雇傭合約等。北市勞動局已要求博客來周一（26日）說明，也希望陳情人可以具名申請調解，或是申請勞動檢查，捍衛權益。

（旺得富理財網 黃順德）